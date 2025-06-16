自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

去年新冠死亡大減6千人 羅一鈞估今年低於千人喪命

2025/06/16 12:01

疾管署副署長羅一鈞預估今年新冠死亡人數將低於千人，會在國人死因20名之外。（資料照）

疾管署副署長羅一鈞預估今年新冠死亡人數將低於千人，會在國人死因20名之外。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部今（16日）公布去年國人死因統計，因為百年大疫效應，新冠肺炎於2022年擠進前10名，並一口氣站上第3名，2023年下滑至第6名，隨著疫情穩定，去年更跌出前10名，下降至第14名，疾管署副署長羅一鈞預估今年新冠死亡人數將低於千人，會在國人死因20名之外。

羅一鈞指出，去年新冠死亡共2962人，較前1年的8962人大減6000人，標準化死亡率減幅68.1%，因此國人死因排行從6名掉到第14名，年齡層以65歲以上為主，65歲以上死亡從前一年8021人降至2688人，減幅也是逾6成。

羅一鈞指出，新冠死亡明顯下降，與持續提供公費疫苗、抗病毒藥物而降低染疫重症與死亡風險有關，也感謝醫界、藥界的協助，將持續監測疫情。今年累計至6月2日，新冠死亡共81人，與去年同期1千人降低非常多，預估全年不會達到千例，會掉到國人死因20名之外。

羅一鈞說明，新冠疫情已於上上週達到高峰，高點單週就診達7萬多人次，現在處於高原期，初步預估上週較前1週下降5%至6%，可能為6.8萬人次，已出現明確逐漸下降趨勢，後續再觀察進入暑假、校園群聚風險下降，是否可能加速降溫。

不過，羅一鈞指出，雖然夏季這波新冠疫情規模比預期小，但評估秋冬會再有一波疫情的機率高，將按照預定期程在10月1日開打公費新冠、流感疫苗，繼續推動「左流右心」接種，只是具體趨勢仍要看國際與國內變異株變化而定。

肺炎位居國人死因第3位，在整體肺炎死亡方面，羅一鈞說明，去年共奪走1萬7259條人命，較前1年增加557人死亡，標準化死亡率增加0.6%，經請教專家分析，主要是許多慢性病患者容易以肺炎方式住院，進而引起重症與死亡，是人口老化常見疾病別，並不是單一細菌或病毒所致。

羅一鈞強調，將持續推廣肺炎鏈球菌疫苗接種，以及宣導施打各類疫苗、勤洗手與戴口罩，尤其防範抗藥性細菌，期望經由多管齊下 降低各類肺炎死亡率。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中