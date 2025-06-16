去年新冠死亡大減6千人 羅一鈞估今年低於千人喪命

疾管署副署長羅一鈞預估今年新冠死亡人數將低於千人，會在國人死因20名之外。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部今（16日）公布去年國人死因統計，因為百年大疫效應，新冠肺炎於2022年擠進前10名，並一口氣站上第3名，2023年下滑至第6名，隨著疫情穩定，去年更跌出前10名，下降至第14名，疾管署副署長羅一鈞預估今年新冠死亡人數將低於千人，會在國人死因20名之外。

羅一鈞指出，去年新冠死亡共2962人，較前1年的8962人大減6000人，標準化死亡率減幅68.1%，因此國人死因排行從6名掉到第14名，年齡層以65歲以上為主，65歲以上死亡從前一年8021人降至2688人，減幅也是逾6成。

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羅一鈞指出，新冠死亡明顯下降，與持續提供公費疫苗、抗病毒藥物而降低染疫重症與死亡風險有關，也感謝醫界、藥界的協助，將持續監測疫情。今年累計至6月2日，新冠死亡共81人，與去年同期1千人降低非常多，預估全年不會達到千例，會掉到國人死因20名之外。

羅一鈞說明，新冠疫情已於上上週達到高峰，高點單週就診達7萬多人次，現在處於高原期，初步預估上週較前1週下降5%至6%，可能為6.8萬人次，已出現明確逐漸下降趨勢，後續再觀察進入暑假、校園群聚風險下降，是否可能加速降溫。

不過，羅一鈞指出，雖然夏季這波新冠疫情規模比預期小，但評估秋冬會再有一波疫情的機率高，將按照預定期程在10月1日開打公費新冠、流感疫苗，繼續推動「左流右心」接種，只是具體趨勢仍要看國際與國內變異株變化而定。

肺炎位居國人死因第3位，在整體肺炎死亡方面，羅一鈞說明，去年共奪走1萬7259條人命，較前1年增加557人死亡，標準化死亡率增加0.6%，經請教專家分析，主要是許多慢性病患者容易以肺炎方式住院，進而引起重症與死亡，是人口老化常見疾病別，並不是單一細菌或病毒所致。

羅一鈞強調，將持續推廣肺炎鏈球菌疫苗接種，以及宣導施打各類疫苗、勤洗手與戴口罩，尤其防範抗藥性細菌，期望經由多管齊下 降低各類肺炎死亡率。

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