健康網》最新癌症死因曝 肺癌連21年居首位 症狀、預防公開

衛福部今（16日）公布去年國人死因統計，十大死因由「癌症」蟬聯43年首位，其中肺癌連續21年為國人癌症死因之首；示意圖。（圖取自shutterstock）

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癌症43年居國人奪命之首 新冠跌出十大死因、自殺擠回榜

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部今（16）日去年國人死因統計，10大死因由「癌症」蟬聯43年首位；其中10大癌症死亡率依序為氣管、支氣管和肺癌；肝和肝內膽管癌；結腸、直腸和肛門癌；女性乳癌；攝護腺癌；口腔癌；胰臟癌；胃癌；食道癌；卵巢癌，順位與2023年相同。肺癌連續21年為國人癌症死因之首。《自由健康網》整理肺癌症狀、危險因子及篩檢方式等，供民眾參考、預防。

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肺癌常見症狀

國健署指出，肺癌是1種生長於支氣管或肺泡的惡性腫瘤，在台灣，肺癌高居國人癌症死因首位，在許多歐美先進國家，肺癌也是死亡率最高的癌症，因此須應時時注意自身肺部健康。

國健署表示，肺癌初期症狀多不明顯，但瞭解肺部的「求救信號」，有助提高自我警覺，及早發現，及早治療。即使非肺癌引起之症狀，仍可找出原因及早診治，以免耽誤病情。常見的肺癌症狀包括：持續咳嗽且未見好轉；咳痰帶有血絲或咳血；呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲；持續胸痛且有惡化情形；聲音沙啞；骨關節疼痛；無預警的體重下降、食慾不振。

國健署表示，吸菸是影響肺癌最大的危險因子；示意圖。（圖取自shutterstock）

肺癌危險因子

●菸害：依世界衛生組織資料顯示，「吸菸」是影響肺癌最大的危險因子，約占70-80%，且研究證實二手菸暴露亦會增加20-30%肺癌風險。近年來更發現三手菸對於人體的傷害也不容忽視，在家中或是室內吸菸，會造成有毒物質在環境中殘留，這些物質（主要是焦油）會存在於環境中各種物體表面，一樣會危害健康。

●空氣污染環境：室外空氣污染已有國際實證對人類具致癌性，其主要成分「懸浮微粒（PM）」也被個別評估列為第1級致癌物，長期暴露將增加肺癌的風險。

●特殊職場或居家環境暴露：長期暴露在鉻、鎘、砷等重金屬物質、柴油引擎廢氣或石綿環境下工作的族群，有較高罹患肺癌的危險性。另外，某些建築特殊石材有少部份具輻射及氡氣放射氣體，吸入氡氣量過高，亦增加肺癌的風險。

●肺部相關疾病史：曾患有氣喘、慢性阻塞性肺病、肺結核等肺部疾病病史者，會使罹患肺癌的風險增加。

●肺癌家族病史：研究發現，肺癌發生與家族傾向有潛在關係，即肺癌病患的父母、子女、兄弟姊妹，得肺癌風險比沒有家族史的高，可能與遺傳因素或暴露在相同致癌環境有關。

●炒菜油煙：國人烹調習慣不同於歐美等國，長期暴露烹飪油煙對於人體具有潛在的健康風險。依據過去針對台灣非吸菸女性族群罹患肺癌之研究指出，煮食時未使用抽油煙機之女性，罹肺癌風險較有使用者風險高8.3倍。

國健署提醒，身體若有異狀，並符合肺癌篩檢條件的民眾，請儘快接受篩檢，降低肺癌的威脅。（資料照）

顧肺4招 補助2族群LDCT篩檢

國健署提醒，篩檢並不能預防癌症發生，必須從關心及照顧自己做起，養成健康的方法，並提供顧肺四招：「戒、護、警、篩」：

●戒（戒菸）：戒除菸癮，遠離菸的危害。

●護（防護）：鼓勵身邊親友戒菸，並避免暴露於二手菸環境，面對油煙、空污等風險因子，應進行自身防護。

●警（警訊）：若發覺身體警訊時應儘早就醫。

●篩（篩檢）：身體若有異狀，並符合肺癌篩檢條件的民眾，請儘快接受篩檢，降低肺癌的威脅。

國健署自今（114）年起擴大肺癌篩檢服務，下修具肺癌家族史者篩檢年齡（男性45歲、女性40歲），並放寬重度吸菸者條件。有下列任一肺癌風險因子且具健保身分之民眾，每2年1次胸部低劑量電腦斷層攝影檢查。

●具肺癌家族史：45-74歲男性或40-74歲女性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。

●重度吸菸者：50-74歲吸菸史達20包-年（平均每天吸菸包數x吸菸年數）以上，仍在吸菸或戒菸未達15年之重度吸菸者。

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