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擴大癌篩已增50萬人次使用 國健署拚全年677萬人次

2025/06/16 13:44

衛福部召開記者會說明去年國人死因統計結果。（記者林惠琴攝）

衛福部召開記者會說明去年國人死因統計結果。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部今（16日）公布去年國人死因統計，癌症連續43年位居首位，總統賴清德上任後，積極推動「健康台灣」，並將降低癌症死亡率列為重要施政目標，今年起擴大癌症篩檢對象，國健署副署長賈淑麗指出，截至5月底，癌篩已達278萬人次，較去年同期增加50萬人次，期盼全年達到677萬人次、發現7.7萬名癌症或癌前病變，有利早期治療。

賈淑麗指出，今年擴大大腸癌、子宮頸癌、乳癌、肺癌篩檢對象，並且試辦以糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌，以強化胃癌防治。今年截至5月底，統計大腸癌、子宮頸癌、乳癌、肺癌、口腔癌等五癌篩檢已達278萬人次，較去年同期增加50萬人次，其中12萬人次為符合原資格對象，38萬人次則是符合新資格對象，目標全年達到677萬人次。

賈淑麗說明，去年癌篩共計481萬人次，發現6.1萬名癌症或癌前病變，其中約5萬名癌前病變，其餘癌症個案逾9成都是早期階段，因此有助於提高治療效果，期望今年透過癌篩發現的癌症或癌前病變可達到7.7萬名。

賈淑麗也提到，台灣是全球第1個針對家族史提供肺癌篩檢的國家，其他國家都是鎖定重度吸菸者。從2022年7月推行以來，已經篩檢近16萬人，揪出近2千例肺癌，其中逾8成是早期個案，顯示逆轉整體肺癌診斷時的期別從「晚」變成「早」，是有機會的。

賈淑麗指出，去年癌症死亡共計5萬4032人，標準化死亡率為每十萬人口113.3人，較10年前的128人，整體下降11.6%，且趨勢持續往下。

衛福部統計處科長呂淑君表示，十大癌症標準化死亡率除了攝護腺癌、卵巢癌上升外，其餘均下降。賈淑麗說明，攝護腺癌死亡年齡中位數82歲，主要與人口老化有關，卵巢癌則是63歲，大部分發生在更年期前後，提醒要避免菸酒、保持健康飲食與運動。

在癌症治療方面，健保署副署長龐一鳴說明，精準醫療是國際趨勢，因此健保給付已納入次世代基因定序（NGS），以利對症下藥，同時健保給付癌症新藥或擴增給付品項從2022年的9項、4.7億元，大幅成長至去年的27項、132.2億元，並有平行審查、暫時性支付、提升醫療科技評估量能等措施。

此外，龐一鳴指出，與肝癌相關的B、C肝連續性照護，收案數由2020年的26.9萬人，上升至去年的31萬人，照護率達到48.1%；針對C肝也提供全口服新藥，已逾17.4萬人接受治療，累計藥費449.18億元。

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