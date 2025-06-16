健康網》做完大腸鏡然後呢？醫揭檢查後必問4大保命問題

醫師指出，做完大腸鏡後，最好再補問清腸效果、有做完全腸鏡等4大問題，才能精準掌握病情；圖為情境照。（圖取自freepik）

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紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大腸癌是國人罹癌榜首，藉定期接受篩檢而早期發現，是治癒率很高的癌症。然而，很多人以為做完大腸鏡檢查後就算結束，事實上還不夠。醫師直指，最好要在做完後補問醫師有關清腸效果、是否有做完全腸鏡等4大面向問題，才能完整掌握健康狀況。

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根據衛生福利部國民健康署網站表示，台灣地區，大腸癌發生、死亡人數，每年呈快速增加的趨勢，居所有癌症發生率及死亡率的第2位及第3位。大腸癌早期並無症狀，但可以藉由定期接受篩檢而早期發現早期治療，為治癒率很高的癌症。大腸癌主要是由大腸內的腺瘤瘜肉癌化所造成，因此，如能早期發現腺瘤瘜肉予以切除，可以減少大腸癌的發生。

民眾做大腸鏡檢查就是為了及早發現治療，做大腸鏡檢查後可別漏掉關鍵步驟。高雄馨語診所直腸外科主治醫師黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文指出，做完大腸鏡不代表結束，有4個問題一定要在檢查後詢問醫生，才能更加掌握身體的現況。

做完大腸鏡後必問的4大問題

●第1個要問的問題是：「清腸效果好不好？」

如果清腸效果不好，可能會有些東西看不到，就要密集追蹤。

●第2個要問的問題是：「我有做完全腸鏡嗎？」

盲腸是終點，如果腸子沒清乾淨會走不到最後，所以有做到盲腸代表有做到全腸。因為清腸不乾淨，它沒辦法做到最後，病患會有一段沒有被檢查到。

●第3個要問的問題是：「我有瘜肉嗎？有切掉嗎？」

因為有些瘜肉叫作腺瘤性的瘜肉，它其實放著放著給它5年、10年的時間，它就會變成大腸癌，所以一定要問清楚。

●第4個要問的問題是：「做完大腸鏡，有沒有要注意什麼？」

舉例來說，有切瘜肉後有傷口，飲食方面有沒有該避免的食物，或是在做手術前已停掉什麼藥，現在手術完了以後是不是該吃回去要恢復繼續服用。 還有就是，病人有切瘜肉的話，應該何時要再做追蹤，都要進一步了解。

黃郁純表示，大腸癌在台灣的好發率很高，會建議40-45歲這個年紀開始人生第一次的大腸鏡檢查。

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