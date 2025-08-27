自由電子報
晴時多雲

健康網》年紀輕輕肺齡LKK 醫揭5招改變找回「年輕肺」

2025/08/27 14:51

雖然肺齡檢查在臨床上較少作為正式診斷依據，但衛福部台北醫院胸腔內科黃健裕表示，仍可以作為參考。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吹氣測肺齡，氣喘、肺阻塞的人，縱使年紀輕輕很有可能「肺齡」是LKK，衛福部台北醫院胸腔內科黃健裕解釋，「肺齡」是利用肺功能測試結果，與同年齡族群的平均值比較後推算出的參考指標，可讓病人更直觀了解肺部健康狀況。

高雄榮民總醫院戒菸中心，常利用肺齡測量儀，讓戒菸者透過肺功能測量儀，了解自己的肺齡及肺功能。機器開機後，分別設定性別、身高及年齡，測試者須含著拋棄式吹管，吐氣即可，測驗結果會先以FEV1（第1秒用力吐氣量）及肺部年齡來呈現，透過戒菸衛教搭配機器簡單檢測，幫助戒菸者達到成功戒菸。

黃健裕指出，28歲的氣喘病患經肺齡檢查，發現竟為95歲，因病人是日本人，長期受到咳嗽、痰多及氣候變化導致的胸悶所困擾。由於語言障礙，他遲遲未就醫，直到喘不過氣影響日常生活才決定尋求醫療協助。

黃健裕表示，「肺齡」是利用肺功能測試結果，與同年齡族群的平均值比較後推算出的參考指標，可讓病人更直觀了解肺部健康狀況，但在台灣臨床上較少作為正式診斷依據。黃健裕說，「影響肺功能的5大風險因素」如下：

5大風險 影響肺功能

●氣喘控制不良：若未持續治療，慢性發炎可能破壞氣道結構，加速肺功能退化。

●氣候劇烈變化：溫差過大容易刺激氣道，誘發氣喘急性發作。

●小氣道病變：由於小氣道病變初期不易察覺，長期下來會逐漸影響整體肺功能。

●空氣污染與過敏原暴露：PM2.5、塵蟎、黴菌等環境因子皆可能加重氣喘病情。

●藥物使用不規律：未依醫囑持續使用吸入型藥物，是導致病情反覆與肺功能下降的主因。

5招改變 可KEEP住「年輕肺」

●規律使用藥物：每日按時使用氣喘控制藥物，避免症狀復發。

●防護氣候變化：注意保暖與通風，外出時可配戴口罩減少刺激。

●監測呼氣流速：可用呼氣峰流速計監測異常變化，及早發現問題。

●避免污染與過敏原：維持室內空氣清潔，遠離煙霧與塵蟎等刺激物。

●健康生活型態：均衡飲食、攝取抗氧化營養素並維持適度運動，有助提升呼吸道健康。

