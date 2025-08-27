自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新北登革熱境外移入23例 NS1快篩試劑合約院所339家供應

2025/08/27 14:01

新北市登革熱疫情目前有23例境外移入個案，衛生局在市政會議報告防治策略。（記者賴筱桐攝）

新北市登革熱疫情目前有23例境外移入個案，衛生局在市政會議報告防治策略。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕8月25日高雄市出現今年國內首例登革熱本土病例，為一起社區群聚疫情，共有4例確定病例。新北市衛生局長陳潤秋今天表示，目前新北市有23例境外移入個案，全市提供登革熱NS1快篩試劑的合約醫療院所共339家，呼籲第一線醫護人員提高警覺。

陳潤秋今天在市政會議報告指出，截至目前，登革熱疫情全國境外移入共146例，其中新北市有23例，無本土個案，為及早發現，市府協助醫事人員教育訓練，布建NS1快篩試劑合約院所339家，提供民眾、醫療院所和藥局的通報獎勵制度。

在風險管理方面，加強社區孳生源巡查，監測病媒蚊密度，針對高風險菜園或果園實施管理，展開跨單位聯合稽查，提醒市民落實「巡、倒、清、刷」；阻斷傳播部分，確診個案住家和周圍進行環境孳生源清除、噴消，落實高風險區域管制和區塊防治，加強多元宣傳管道及社區動員等。

陳潤秋說，若民眾曾經前往高風險國家或地區，出現高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應盡速就醫，及早發現，以利診斷治療與疫情防治。

