基隆男子術後10年又腦瘤 及時切除可康復

衛福部基隆醫院副院長蔡翊新指出，腦瘤並非無法治療，最重要的是早期發現及時治療。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市1名年約40多歲男子，10多年前因頭部嚴重外傷進行開顱手術，術後恢復良好並重返職場；但追蹤數年後自覺狀況穩定就未持續回診追蹤。最近1個月病人出現走路不穩與右腳沒力，經衛福部基隆醫院檢查發現大腦左頂葉有1顆約4公分的腫瘤，病患接受手術切除腫瘤，手術順利康復情況良好，病人右下肢肌力也恢復。基隆醫院神經外科副院長蔡翊新表示，腦瘤並非無法治療，最重要的是早期發現與及時治療。

蔡翊新指出，腦瘤可分為原發性與轉移性2種。原發性腦瘤多源自腦部組織，如膠質瘤、腦膜瘤；轉移性腦瘤則常來自肺癌、乳癌等其他器官轉移。常見症狀包括持續性頭痛，清晨噁心嘔吐，癲癇發作，單側肢體無力，以及語言或視覺功能障礙等。這些症狀常被誤認為其他疾病，而延誤治療時機。

可以透過磁振造影（MRI）、電腦斷層（CT），必要時輔以功能性影像檢查與病理切片來診斷，手術切除是主要方式，是在保護腦功能下，盡可能完整移除腫瘤。對於無法完全切除或惡性腦瘤，則需搭配放射治療、化學治療；而近年標靶治療與免疫療法的引進，也為病人帶來新契機。

蔡翊新指出， 大部分良性腦瘤已可治療，惡性腦瘤則結合北部醫療網絡的轉診與合作體系，提供在地病人專業且完整的醫療照護。腦瘤並非無法治療，最重要的是早期發現與及時治療。如果出現持續性頭痛、癲癇發作或神經功能異常，請及早就醫檢查，把握治療黃金時間。

