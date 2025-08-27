自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

基隆男子術後10年又腦瘤 及時切除可康復

2025/08/27 15:22

衛福部基隆醫院副院長蔡翊新指出，腦瘤並非無法治療，最重要的是早期發現及時治療。（記者盧賢秀攝）

衛福部基隆醫院副院長蔡翊新指出，腦瘤並非無法治療，最重要的是早期發現及時治療。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市1名年約40多歲男子，10多年前因頭部嚴重外傷進行開顱手術，術後恢復良好並重返職場；但追蹤數年後自覺狀況穩定就未持續回診追蹤。最近1個月病人出現走路不穩與右腳沒力，經衛福部基隆醫院檢查發現大腦左頂葉有1顆約4公分的腫瘤，病患接受手術切除腫瘤，手術順利康復情況良好，病人右下肢肌力也恢復。基隆醫院神經外科副院長蔡翊新表示，腦瘤並非無法治療，最重要的是早期發現與及時治療。

蔡翊新指出，腦瘤可分為原發性與轉移性2種。原發性腦瘤多源自腦部組織，如膠質瘤、腦膜瘤；轉移性腦瘤則常來自肺癌、乳癌等其他器官轉移。常見症狀包括持續性頭痛，清晨噁心嘔吐，癲癇發作，單側肢體無力，以及語言或視覺功能障礙等。這些症狀常被誤認為其他疾病，而延誤治療時機。

可以透過磁振造影（MRI）、電腦斷層（CT），必要時輔以功能性影像檢查與病理切片來診斷，手術切除是主要方式，是在保護腦功能下，盡可能完整移除腫瘤。對於無法完全切除或惡性腦瘤，則需搭配放射治療、化學治療；而近年標靶治療與免疫療法的引進，也為病人帶來新契機。

蔡翊新指出， 大部分良性腦瘤已可治療，惡性腦瘤則結合北部醫療網絡的轉診與合作體系，提供在地病人專業且完整的醫療照護。腦瘤並非無法治療，最重要的是早期發現與及時治療。如果出現持續性頭痛、癲癇發作或神經功能異常，請及早就醫檢查，把握治療黃金時間。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中