苗縣府與仁德醫專簽合作意向書 提供16個文健站健康服務

苗栗縣長鍾東錦（左）與私立仁德醫專董事長鍾佳穎簽署合作意向書，提供16個原住民族文化健康站健康服務，象徵教育與地方政府攜手合作的新里程碑。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府與私立仁德醫護管理專科學校，今（16）日簽署合作意向書，雙方將結合教育與行政資源，提供苗栗縣16處原住民族文化健康站視力保健、口腔衛教、復健指導等服務，讓學生能貢獻所學，共同推動原住民族文化保存與健康促進。

苗縣府原住民族與及族群發展處長盧曉玲指出，此次合作自8月1日到明年7月1日止，縣府將提供文健站資源與活動規劃，並負責相關行政與後勤支援，提升合作效益。合作重點由仁德醫專各科學生發揮專業專長，支援縣內16處文健站運作與衛教推廣，提供健康檢查、復健指導、視力保健、口腔衛教等服務。讓參與學生不僅能提升實務能力，更能深入了解原住民族文化。

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會中由私立仁德醫專原住民學生，表演精彩原住民舞蹈揭開序幕，隨後由縣長鍾東錦與仁德醫專董事長鍾佳穎簽署合作意向書，象徵教育與地方政府攜手合作的新里程碑，也期盼透過部落文化與健康的雙向推進，為原住民部落注入更多溫暖與力量。

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