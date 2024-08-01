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健康網》感冒喝「這些」有幫助！ 營養師：雞湯能緩解發炎
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕近期感冒人數越來越多，總是被說要「多喝水」，但其實除了清淡無味的白開水以外，還有很多補充水分的飲食。營養師李婉萍於臉書粉專「李婉萍 營養師」及網頁發文分享，對感冒有幫助的飲品，像是檸檬汁、柳橙汁，可以攝取到維生素C；蜂蜜水能改善咳嗽和睡眠；雞湯能緩解體內發炎等。
改善感冒4類飲食
●高C果汁
李婉萍說，研究指出，維生素C有助縮短感冒持續的時間和嚴重程度，在開水裡滴幾滴新鮮檸檬汁、柳橙汁，或使用油甘鮮果粉泡水喝，都能攝取到維生素C。也可使用發泡錠補充，不過市售保健品得留意過量問題，每人每天維他命C建議攝取量，最高上限是2000毫克。
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●無咖啡因茶飲
李婉萍表示，應盡可能避免含酒精、咖啡因的飲品，以免導致脫水。可選擇不含咖啡因的茶，如洋甘菊、薄荷、玫瑰花等花草茶。
●蜂蜜水
李婉萍提到，在開水或上述飲料中加入蜂蜜，也能改善咳嗽和睡眠，特別是兒童上呼吸道感染。有文獻指出，吃蜂蜜可減少孩子夜間咳嗽和生病睡不好的情況。但未滿1歲的嬰兒不能碰！
●雞湯
李婉萍指出，利用雞肉和蔬菜獲取身體所需熱量，補充蛋白質和維生素、礦物質，增強免疫力。過去曾有一項研究發現，雞湯中的成分能減少緩解體內發炎，提升免疫系統對病原體的免疫反應。
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