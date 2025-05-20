國際同濟會台灣總會竹苗區 捐贈竹北東元醫院輪椅

國際同濟會台灣總會竹苗區送輪椅給竹北東元綜合醫院，東元院長黃忠山（右）親自在醫院大門口相迎且道謝。（竹北東元綜合醫院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕國際同濟會台灣總會竹苗區今（20）天舉辦「520傳愛暢行，輪椅捐贈健走」活動，捐贈一批醫療輪椅給新竹縣竹北東元綜合醫院，展現對在地醫療與社會關懷的支持。

這場捐贈活動分2階段進行，先在新竹縣政府前揭開序幕，由縣長楊文科見證，隨後由同濟會各分會會長們人手推著1台輪椅，展開「520傳愛暢行，輪椅捐贈健走」，一路推到500公尺遠的東元醫院，象徵把愛心和關懷送到醫療第一線。

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國際同濟會台灣總會竹苗區主席郭雅蕙跟東元綜合醫院院長黃忠山、副院長黃禹仁都出席捐贈儀式。

郭雅蕙說，這次捐贈醫療輪椅的活動是由東元醫院志工服務隊隊長郭寶玉牽線所成，同濟會特別挑選符合人體工學設計的醫療輪椅，嘉惠病患與陪病家屬。黃忠山則說，東元創院30年，一直支持慈善愛心活動，也致力提供優質的全方位醫療服務。愛心醫療輪椅對東元提升服務品質有很大的幫助，他們會妥善運用於院內門診、住院部門以及急診區域，提升所有病患在該院就醫過程的便利性。

黃禹仁說，作為縣內唯一重度級急救責任醫院，東元也持續引進高科技儀器設備，發展智能醫院以服務鄉親。最近就新引進：「3Dimensions高階乳房斷層攝影系統」、「高階電腦斷層掃描儀（640切）」、「高階超音波影像掃描儀PHILIPS Affiniti 50」以及「骨質密度掃描儀」，目前也都已經上線提供檢查服務。

同濟會各分會會長們人手推著1台輪椅，展開「520傳愛暢行，輪椅捐贈健走」，一路推到500公尺遠的東元醫院，象徵把愛心和關懷送到醫療第一線。（竹北東元綜合醫院提供）

國際同濟會台灣總會竹苗區送輪椅給竹北東元綜合醫院，東元院長黃忠山（左3）親自致贈感謝狀道謝。（竹北東元綜合醫院提供）

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