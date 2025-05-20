拜登罹攝護腺癌》50歲以上建議每年驗攝護腺指數PSA

美國前總統拜登於本月16日確診罹患攝護腺癌末期。（美聯社檔案照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕82歲的美國前總統拜登於本月16日確診罹患攝護腺癌末期，且癌細胞已擴散至骨骼，相比現任美國總統78歲的川普4月所公布的健康檢查報告攝護腺癌（PSA檢查）：0.10ng/mL，無癌症疑慮，說明健康檢查的重要性。懿安泌尿科診所院長呂謹亨建議50歲以上男性，每年接受攝護腺癌篩檢，包含肛門指診及攝護腺指數PSA抽血檢查，因為攝護腺癌分4期，前3期還沒有從攝護腺擴散出去，只要趁早手術切除，是少數可以根治的癌症。

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文表示，攝護腺癌是全球男性第2常見的癌症，是台灣男性的第5大死因。因大多好發於高齡男性，又名「長壽癌」、「富貴病」。若是拖到晚期才處理，就要化療，荷爾蒙，放射治療等，會對病人及家庭造成莫大的負擔。

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攝護腺指數PSA高≠攝護腺癌

呂謹亨分享，他曾碰過一位患者，因為攝護腺指數PSA長期都偏高，在4-5ng/ml左右，做了攝護腺核磁共振檢查，再針對懷疑的位置做切片，結果是良性的，由於長期觀察攝護腺指數PSA沒有持續上升，加上又有攝護腺肥大的症狀，最後決定做「攝護腺水蒸氣消融術」。3個月後追蹤攝護腺指數，PSA數值從4.23下降到0.93，之後再經過1年多的追蹤，PSA依然保持正常。

呂謹亨說，前列腺特異性抗原（PSA）值上升的原因包含：泌尿道感染、攝護腺發炎、良性攝護腺肥大、攝護腺癌、侵入性醫療行為（侵入性肛門指診、攝護腺按摩、攝護腺超音波、攝護腺切片或膀胱鏡檢查，手術，放射線治療，放置導尿管）、騎腳踏車、射精、年齡。

呂謹亨指出，長期服用適尿通或波斯卡，會使PSA值下降。須將病患抽血檢驗的PSA乘以2-2.5倍當成其真正的PSA數值。因此在判讀PSA值時，這些因素都要考慮在內。因此，PSA高不一定就是攝護腺癌，同時，攝護腺癌也不一定PSA就會大於4ng/mL。

何時該考慮攝護腺切片

呂謹亨說，依據歐洲泌尿科學會（EAU）指南，建議考量切片的情況包括：

●PSA>10ng/mL：高度懷疑，建議切片。

●PSA4-10ng/mL且自由PSA比例<25%：建議切片。

●PSA急速上升（短時間內倍增）。

●直腸指診（DRE）異常：如摸到硬塊或結節。

●多次PSA檢測後持續升高。

●影像學檢查異常，尤其是MRI影像。

●前列腺健康指數Prostate Health Index（PHI）。

●輔助診斷攝護腺癌。PSA在2-10ng/mL時， PHI >40，平均罹癌機率：44.0%。

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