諾氏瘧境外移入 20年來首見

▲國內時隔20年再現境外移入諾氏瘧，疾管署提醒民眾旅遊注意防蚊；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

國內時隔20年再現境外移入諾氏瘧！衛福部疾病管制署昨公布，1名30多歲外籍男子赴菲律賓巴拉望旅遊，未服用預防藥，期間被蚊子叮咬，返台後發燒、頭痛、病況惡化，確診「諾氏瘧原蟲」感染，現正住院治療。疾管署也將菲律賓瘧疾旅遊警示升至第一級「注意」，呼籲民眾行前諮詢並做好防蚊。

疾管署提升菲律賓旅遊警示

疾管署副署長羅一鈞說明，這名患者為30多歲外籍男性，6月上旬赴菲律賓巴拉望島旅遊，未服用瘧疾預防藥，期間從事自然生態活動時被蚊子叮咬，返台前出現發燒、頭痛、茶色尿等症狀，返台後病況加劇，出現呼吸困難、頭暈，經檢驗確診感染「諾氏瘧原蟲」。

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羅一鈞說，諾氏瘧流行於東南亞，主要由瘧蚊將長尾獼猴與豬尾獼猴體內的瘧原蟲傳播給人類，感染後潛伏期約7到30天，症狀類似流感，嚴重時恐引發腎衰竭、休克或腦病變。這是國內時隔20年，再次出現境外移入的諾氏瘧，前一例同樣來自巴拉望。

疾管署統計，今年截至7月1日累計12例境外移入瘧疾，為近19年同期新高，感染國家包含肯亞、獅子山、索羅門群島、坦尚尼亞、馬達加斯加、貝南、菲律賓及中非多國，其中惡性瘧佔10例，間日瘧、諾氏瘧各1例。全球瘧疾疫情持續，其中非洲占95%，亞洲的印度疫情較去年同期升高，菲律賓巴拉望疫情去年大增、今年仍延續，當地已累計近9000例。

疾管署提醒，前往巴拉望務必穿著長袖衣褲、使用防蚊液，避免叢林等高風險區域，若停留時間較長或本身為重症高風險者，建議出發前至少1個月，至旅遊醫學門診諮詢並服用瘧疾預防藥，返國後若出現發燒、頭痛等症狀，應立即就醫。

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