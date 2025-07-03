健康網》戒甜食還是火燒心？ 研究：「1因子」恐反應太敏感

醫師指出，國外研究指出，無胃酸分泌過多卻又感覺胃食道逆流者的問題不是胃，而是感覺神經的過度啟動，放大所有不適感所致；情境照。（圖取自freepik）





紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為了避免胃食道逆流，許多人都會選擇飲食控制，減少刺激。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，有些人不吃炸物、甜食，為什麼還是火燒心？據國外最新研究指出，無胃酸分泌過多卻又感覺胃食道逆流者的問題不是胃，而是感覺神經的過度啟動，進一步放大所有不適感。想要改善症狀，這群患者更適合神經調節劑，或接受認知行為治療、正念訓練，從大腦重新調節對症狀的反應。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，診間常聽到患者疑惑已經不喝咖啡、不吃甜點、消夜，飯後也會走一走，為什麼胃食道逆流還是沒好轉？據最新研究指出，有一群患者的胃酸不是過多、食道也未潰爛，而是神經太敏感。真正需要治療的，可能不是胃，而是大腦對食道的過度放大反應。

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神經「感覺器」過度敏銳肇禍

張家銘提及，我們以為改變飲食就能終結胃食道逆流，但對某些人來說，真正問題不是吃什麼，而是「感覺什麼」。在醫學上，這叫做內臟過敏（visceral hypersensitivity），指的是食道對正常甚至輕微的胃酸，產生過度不適感。這類患者經常做過胃鏡沒看到潰瘍，甚至酸鹼監測也正常，但卻反覆出現胸悶、灼熱、喉嚨卡卡等症狀。

張家銘說，文獻明確指出，這些症狀背後有明確的生理機轉，包含神經傳導物質的失衡、感覺受器的過度表現，以及中樞痛覺處理的改變。換句話說，當您感覺到胸悶、灼熱、卡卡的那一刻，這些症狀不是虛構，而是神經系統的真實訊號，只是它暫時失調了。這種過度警覺（hypervigilance）的狀態，反而讓大腦對食道產生過度注意與恐懼，進一步放大所有的不適感。

醫師說，內臟過敏患者反覆出現胸悶、灼熱、喉嚨卡卡等症狀，做胃鏡往往沒看到潰瘍，甚至酸鹼監測也正常；情境照。（圖取自freepik）





改變大腦調節症狀反應才治本

張家銘指出，傳統治療GERD的方法，以「壓制胃酸」為主，但對於內臟過敏或過度警覺的患者來說，再多的制酸劑（PPI），也無法改變大腦對酸的放大反應。這類患者若持續只吃胃藥，反而會錯過真正的治療窗口。研究指出，這群人其實更適合神經調節劑（如三環類抗憂鬱劑、SNRIs等），或接受認知行為治療（CBT）、正念訓練（mindfulness training），從大腦重新調節對症狀的反應。

張家銘提醒，如果您已經改變飲食，不再喝咖啡、不再吃高脂消夜，甚至控制體重、規律作息，卻還是反覆火燒心，這就是關鍵訊號：問題不再是胃，而是感覺神經的過度啟動。真正要治癒的不只是胃酸，而是感覺過敏化的您。

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