自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

膝關節疼痛多年 罕見腫瘤作祟

2025/07/03 05:30
膝關節疼痛多年 罕見腫瘤作祟

▲滑膜軟骨瘤病。（安南醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

膝關節疼痛多年 罕見腫瘤作祟

▲患者術後1年追蹤，腫瘤未再復發。（安南醫院提供）

38歲林先生多年來飽受右膝關節疼痛困擾，甚至做過2次手術，卻仍反覆發作，日常走路、上下樓梯都是折磨，最後終於查明病因為罕見的「滑膜軟骨瘤病」，接受關節鏡微創手術，1次性完整清除病灶，術後恢復良好、數週即可正常行走，重拾生活品質。

膝關節疼痛多年 罕見腫瘤作祟

▲滑膜軟骨瘤病會在關節腔內，產生多顆軟骨結節（箭頭處），在關節中游離、堆積，導致關節疼痛。（安南醫院提供）

滑膜軟骨瘤病 微創手術清除病灶

膝關節疼痛多年 罕見腫瘤作祟

▲方啟榮醫師說明病情；圖中患者與本文無關。 （安南醫院提供）

安南醫院骨科醫師方啟榮表示，林先生原以為只是一般退化性關節炎，但持續性的疼痛與活動受限，奔走於多家大型醫療院所，甚至動過2次膝關節手術，不過，手術後症狀非但沒有明顯改善，疼痛反而加劇。檢視患者症狀，其實與典型的退化性關節炎不盡相符，進一步安排影像學檢查，發現應是滑膜軟骨瘤病作祟。

方啟榮指出，這是1種罕見的滑膜細胞異常增生疾病，會在關節腔內產生多顆軟骨結節，在關節中游離、堆積，導致關節腫脹、卡住，甚至疼痛難耐。多見於膝、肩、髖等大關節，好發於30-50歲的男性。治療方式以手術為主，關節鏡微創手術可達到清除病灶與保留關節功能的目標。

方啟榮說，醫療團隊採行關節鏡微創手術，術中透過關節鏡從小傷口進入關節腔，清楚觀察滑膜與異常軟骨結節的位置，進而精準完整摘除病灶，並清除發炎滑膜，保留關節結構完整。術後隔天林先生即可下床行走，短短幾週就恢復正常活動，長期困擾他的膝關節疼痛也完全消除。

滑膜軟骨瘤病雖屬於良性腫瘤，若未及時處理，可能導致關節持續破壞、活動受限，甚至日後退化加速。方啟榮提醒，若膝關節疼痛持續超過3個月，或活動時有卡住、腫脹現象，務必接受專科醫師檢查，必要時透過關節鏡進一步診治，以解決困擾。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中