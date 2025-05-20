自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

衛福部苗栗醫院50週年 院長：全力推動急重症醫療大樓興建

2025/05/20 15:28

衛生福利部苗栗醫院今（20）日舉辦50週年院慶，眾人切蛋糕。（苗栗醫院提供）

衛生福利部苗栗醫院今（20）日舉辦50週年院慶，眾人切蛋糕。（苗栗醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕衛生福利部苗栗醫院今（20）日舉辦50週年院慶。院長徐國芳表示，部苗是苗栗縣唯一的公立醫院，院方全力推動「急重症醫療大樓」興建計畫，已在衛福部的全力協助下進入行政院續審階段；衛福部將會繼續密切關注、積極協調，期盼招標與施工都能順利進行，早日落成啟用，為縣民提供更高品質、更安全的急重症照護環境。

徐國芳表示，部苗是苗栗縣唯一的公立醫院，且是「醫療資源不足地區」的重要支撐點，因此院方積極參與衛福部推動的「醫學中心支援計畫」，目前與多家優質醫學中心建立了良好合作關係，例如：亞東醫院在心臟內科及一般外科方面給予實質支援、台北醫學大學附設醫院提供直腸外科專業協助、台北慈濟醫院在骨科領域支援診療與手術、國泰綜合醫院則在婦產科方面協助服務量能的提升。藉由這些醫療實質合作讓苗栗鄉親不需要舟車勞頓至其他縣市就醫，也讓醫院能在專科醫療、手術量能、急重症應變上大幅提升實力，真正實現「醫療不中斷、照護不遠行」的理想。

徐國芳也指出硬體提升的重要性並說明，目前苗栗醫院正全力推動「急重症醫療大樓」興建計畫，這是改善苗栗縣急重症醫療量能的關鍵工程。這項計畫已在衛福部的全力協助下，目前已經進入行政院續審階段。衛福部將會繼續密切關注、積極協調，期盼招標與施工都能順利進行，早日落成啟用，為縣民提供更高品質、更安全的急重症照護環境。

部苗50週年院慶今天上午在院內國際會議廳舉辦，包括衛福部醫福會副執行長王裕煒、苗栗縣長鍾東錦、苗栗市長余文忠及縣議員許櫻萍、曾美露、鄭碧玉、孫素娥、楊明燁，和苗栗縣醫師公會理事長陳晟康、苗栗縣護理師公會理事長解旻容、苗栗市代表會主席陳仁杰，與大湖鄉長黃惠琴、造橋鄉長徐連斌等地方人士到場祝賀，肯定部苗長期守護鄉親健康的辛勞與付出。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中