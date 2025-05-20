衛福部苗栗醫院50週年 院長：全力推動急重症醫療大樓興建

衛生福利部苗栗醫院今（20）日舉辦50週年院慶，眾人切蛋糕。（苗栗醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕衛生福利部苗栗醫院今（20）日舉辦50週年院慶。院長徐國芳表示，部苗是苗栗縣唯一的公立醫院，院方全力推動「急重症醫療大樓」興建計畫，已在衛福部的全力協助下進入行政院續審階段；衛福部將會繼續密切關注、積極協調，期盼招標與施工都能順利進行，早日落成啟用，為縣民提供更高品質、更安全的急重症照護環境。

徐國芳表示，部苗是苗栗縣唯一的公立醫院，且是「醫療資源不足地區」的重要支撐點，因此院方積極參與衛福部推動的「醫學中心支援計畫」，目前與多家優質醫學中心建立了良好合作關係，例如：亞東醫院在心臟內科及一般外科方面給予實質支援、台北醫學大學附設醫院提供直腸外科專業協助、台北慈濟醫院在骨科領域支援診療與手術、國泰綜合醫院則在婦產科方面協助服務量能的提升。藉由這些醫療實質合作讓苗栗鄉親不需要舟車勞頓至其他縣市就醫，也讓醫院能在專科醫療、手術量能、急重症應變上大幅提升實力，真正實現「醫療不中斷、照護不遠行」的理想。

請繼續往下閱讀...

徐國芳也指出硬體提升的重要性並說明，目前苗栗醫院正全力推動「急重症醫療大樓」興建計畫，這是改善苗栗縣急重症醫療量能的關鍵工程。這項計畫已在衛福部的全力協助下，目前已經進入行政院續審階段。衛福部將會繼續密切關注、積極協調，期盼招標與施工都能順利進行，早日落成啟用，為縣民提供更高品質、更安全的急重症照護環境。

部苗50週年院慶今天上午在院內國際會議廳舉辦，包括衛福部醫福會副執行長王裕煒、苗栗縣長鍾東錦、苗栗市長余文忠及縣議員許櫻萍、曾美露、鄭碧玉、孫素娥、楊明燁，和苗栗縣醫師公會理事長陳晟康、苗栗縣護理師公會理事長解旻容、苗栗市代表會主席陳仁杰，與大湖鄉長黃惠琴、造橋鄉長徐連斌等地方人士到場祝賀，肯定部苗長期守護鄉親健康的辛勞與付出。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法