健康網》跌倒擦傷 選優碘或碘酒？醫：有傷口選優碘

醫師表示，優碘適用於有傷口的肌膚，而碘酒或其他含酒精的消毒液，則適用於沒有傷口的肌膚；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕騎機車摔車、走路跌倒受傷、不小心被尖銳物等，日常生活中意外發生時，該選擇優碘或碘酒來消毒呢？急診醫師翁梓華發現，一般人認為碘酒含有酒精「殺菌」效果更好，其實是錯誤觀念，實際上優碘適用於有傷口的肌膚，而碘酒或其他含酒精的消毒液，則適用於沒有傷口的肌膚。

翁梓華在臉書專頁「急診柯南．翁梓華醫師」發文分享，一篇2022年發表於細胞期刊的論文就指出，碘酒在殺菌力優於優碘，但碘酒內的酒精，卻會破壞人體傷口中的纖維母細胞，導致傷口癒合速度變慢，同理，醫院內另一種常見的消毒液克菌寧也因為內含有酒精，或是含有雙氧水的殺菌液，如果直接使用在傷口上，也會因為破壞纖維母細胞而延緩傷口的癒合速度，因此不建議使用。

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翁梓華說，不論是優碘或是碘酒，殺菌的原理是透過碘的氧化還原，從碘複合物釋放電子之後轉變成為碘分子I2，而釋出的電子會造成細菌的細胞壁或是蛋白破壞而有殺菌效果，也就是說，如果要讓優碘與碘酒有殺菌效果，一定要看到褐色的碘沉積出來才有效。

翁梓華指出，據研究顯示，使用優碘或是碘酒消毒後靜置30秒開始，才會有好的殺菌效果，對於不確定怎麼用的民眾來說，最簡單的原則就是「等它乾」，不論是優碘或是碘酒，只要乾，碘就會沉積下來，自然而然就有殺菌的效果，而臨床上的「3消」是指優碘、乾、生理食鹽水清洗，這樣的流程重複3次達到殺菌效果。

抗生素藥膏 殺菌兼促進傷口修復

翁梓華說，儘管優碘與碘酒都有優異的殺菌效果，不過又研究論文指出，長時間使用含碘的消毒液會抑制傷口的癒合，而近年急診常使用的抗生素藥膏Neomycin，不僅具有抗菌作用，同時也有促進傷口癒合的效果，因此近年來，急診多會建議民眾急性小傷口只需要用無菌生理食鹽水清消後，直接敷一層薄薄的抗生素藥膏上去，既能殺菌，又能促進傷口修復。

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