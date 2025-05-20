健康網》新冠症狀多變！醫：童腹痛併高燒 快篩陽性

醫師表示，若孩子已經退燒，仍持續精神不佳、喘或說胸口不舒服，就是需高度警覺的重症警訊。（圖取自shutterstock）

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新冠疫情續增溫 疾管署估6月中下旬到高峰

健康網》新冠升！醫：家庭傳染多 嬰因家人染疫

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期不論是捷運車廂、或是超商以及公司，想必多少會聽到咳嗽聲。衛福部疾管署今（20）日公布上週新冠肺炎就診人次達1.9萬，較前週增加88%，且重症個案新增93例、死亡個案新增4例；同時示警，近日新冠疫情升溫，預計在6月中下旬達到高峰。兒童感染科醫師顏俊宇表示，「最近在診間觀察到，新冠病毒的感染真的持續升溫了。」

顏俊宇在臉書粉專「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」表示，從7、8個月大的小寶寶高燒卻沒有其他明顯症狀，到國小學童發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛，也有幼兒園孩子以高燒合併腹痛為主訴前來就診。

這一波的新冠表現得特別多變，有些症狀和一般感冒、流感、甚至腸胃炎很相似。有幾位小病人，原本以為只是單純腸胃不適，但因為燒得特別高，一驗快篩竟然就是陽性。雖然疫情有些回升，但不需過度緊張。大多數孩子在3到5天內口服症狀治療就能順利康復。

只需要留意幾個可能的重症警訊：

●發燒退了，但孩子仍持續精神不佳、喘；或說胸口不舒服。

●有持續性的嘔吐、頭痛或肚子痛。

●超過12小時沒進食或沒解尿。

●出現抽搐、意識不清、持續昏睡、呼吸困難，或嘴唇顏色發白、發紫。

顏俊宇提醒，如果遇到以上情形，建議盡快前往大醫院評估與治療。

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