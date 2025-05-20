自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》新冠症狀多變！醫：童腹痛併高燒 快篩陽性

2025/05/20 18:07

醫師表示，若孩子已經退燒，仍持續精神不佳、喘或說胸口不舒服，就是需高度警覺的重症警訊。（圖取自shutterstock）

醫師表示，若孩子已經退燒，仍持續精神不佳、喘或說胸口不舒服，就是需高度警覺的重症警訊。（圖取自shutterstock）

相關新聞請見

新冠疫情續增溫 疾管署估6月中下旬到高峰

健康網》新冠升！醫：家庭傳染多 嬰因家人染疫

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期不論是捷運車廂、或是超商以及公司，想必多少會聽到咳嗽聲。衛福部疾管署今（20）日公布上週新冠肺炎就診人次達1.9萬，較前週增加88%，且重症個案新增93例、死亡個案新增4例；同時示警，近日新冠疫情升溫，預計在6月中下旬達到高峰。兒童感染科醫師顏俊宇表示，「最近在診間觀察到，新冠病毒的感染真的持續升溫了。」

顏俊宇在臉書粉專「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」表示，從7、8個月大的小寶寶高燒卻沒有其他明顯症狀，到國小學童發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛，也有幼兒園孩子以高燒合併腹痛為主訴前來就診。

這一波的新冠表現得特別多變，有些症狀和一般感冒、流感、甚至腸胃炎很相似。有幾位小病人，原本以為只是單純腸胃不適，但因為燒得特別高，一驗快篩竟然就是陽性。雖然疫情有些回升，但不需過度緊張。大多數孩子在3到5天內口服症狀治療就能順利康復。

只需要留意幾個可能的重症警訊：

●發燒退了，但孩子仍持續精神不佳、喘；或說胸口不舒服。

●有持續性的嘔吐、頭痛或肚子痛。

●超過12小時沒進食或沒解尿。

●出現抽搐、意識不清、持續昏睡、呼吸困難，或嘴唇顏色發白、發紫。

顏俊宇提醒，如果遇到以上情形，建議盡快前往大醫院評估與治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中