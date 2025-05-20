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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新冠疫情續增溫 疾管署估6月中下旬到高峰

2025/05/20 15:14

疾管署說明最新疫情。（記者林志怡攝）

疾管署說明最新疫情。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕新冠肺炎疫情持續增溫，上週就診人次以1.9萬創下今年新高。疾管署副署長羅一鈞指出，目前台灣流行變異株快速轉換為NB.1.8.1，預估6月中下旬達到高峰，當週最高就診人次估達到5.5至6.5萬，且疫情反轉後，仍會持續至7月。

上週新冠肺炎就診人次達1.9萬，較前週增加88%，且重症個案新增93例、死亡個案新增4例。疾管署防疫醫師林詠青指出，其中一位南部10個月大女嬰個案，無特殊病史，但未接種JN.1疫苗，5月中旬發燒、咳嗽，當天在診所就醫，但症狀未改善，後出現食慾不振、呼吸急促、哮吼等症狀。

個案就醫後發現血氧偏低，經新冠快篩陽性，且X光顯示肺炎，醫師研判有急性呼吸衰竭並將個案收治加護病房，使用抗病毒藥物治療，目前住院4天，沒有發燒情況，但症狀還沒有完全改善，仍在持續治療中。

羅一鈞進一步說明，過去5週內變異株NB.1.8.1快速崛起，雖重症率、死亡率沒有提高，但NB.1.8.1具有更強的免疫逃脫能力，且去年7月疫情期間，民眾自然感染產生免疫保護力已經逐漸衰退，導致近期國內新冠變異株轉換、疫情快速增溫，上週就診人次創今年新高。

此外，羅一鈞表示，這波疫情預計6月中下旬達到高峰，當週就診人次估達5.5至6.5萬，近期疫苗打氣也激增5成，上週接種人次以1.7萬人創3個月新高，疾管署本週配發3.1萬劑疫苗，經地方衛生局反應不夠，週五還會再配送，且目前尚有310多萬劑疫苗可供民眾接種。

藥物儲備方面，羅一鈞指出，目前藥物儲備充分，瑞德西韋、倍拉維、莫納皮拉韋等有5個月到1年不等的庫存量，且疾管署尚有開口合約；快篩方面則由食藥署協調廠商增產，醫用快篩、家用快篩一週分別可增產7至8萬劑，且還有繼續增產量能，目前四大超商與藥局通路也已補貨，讓民眾就近購買。

至於外界關注新冠肺炎症狀是否也有變化，羅一鈞表示，重症個案方面沒有與以往不同的特殊表現，仍以肺炎為主，輕症方面，定點醫師也沒有回報特殊情況，外傳頭痛嚴重、容易有腸胃炎或腹瀉等，過去不同新冠變異株流行也曾出現類似觀察，病毒侵犯肺部、上呼吸道、腸胃道等情況並不特殊。

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