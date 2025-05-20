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健康 > 杏林動態

桃園市立醫院、中大附醫僅距3公里 桃市：2醫院互補非競爭

2025/05/20 18:26

桃園市立醫院選址八德霄裡，與中央大學附設醫院預定地僅相距3公里。（資料照，記者鄭淑婷攝）

桃園市立醫院選址八德霄裡，與中央大學附設醫院預定地僅相距3公里。（資料照，記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立醫院選址八德霄裡，與中央大學附設醫院相距僅3公里，議員呂林小鳳今（20）日質詢指出，市府應審慎規劃2醫院的定位，市立醫院朝婦幼醫療發展，以因應桃園人口特色。衛生局長賈蔚答詢，中大醫院幾乎已定調朝100床以下規模的小型特色醫院發展，聚焦運動、復健醫學及銀髮照護，與市立醫院主打婦幼醫療將形成互補。

呂林小鳳質詢指出，市立醫院是桃園第1座由市府設立的醫療機構，近日傳出聯新國際醫院與中大接洽，有意在中大八德校區打造專科醫院或生醫研究機構，若雙方確定合作設院，勢必對市立醫院的科別設置、醫療特色及資源投入產生影響；她強調，這非單純的設院計畫，更攸關整體區域醫療資源的布局與整合，希望兩者不是衝突而是互補，因應桃園人口成長快速、年輕家庭比例高，市立醫院應強化婦幼醫療科別的比例與服務功能。

賈蔚答詢，中大醫院尚未決定合作醫院，經營方向仍在討論階段，在市立醫院選址確定後，因醫院定位會有競爭合作關係，校方多次與衛生局討論，幾乎定調朝100床以下規模的小型特色醫院發展，並聚焦運動醫學、老人醫學、復健醫學及銀髮照護、微創手術等，而市立醫院規劃為499床急性一般病床區域醫院，將著重在婦幼專科，並提供24小時兒科急診等服務，兩家醫院的定位將形成互補。

賈蔚表示，中大與市府於2020年1月6日簽訂的合作意向書，已於2023年1月到期，目前正在辦理合作意向書內容修正及重新簽訂事宜，新的內容包含成立具特色專科的教學研究醫院、推動公共衛生任務、規劃智慧醫療與特色服務、設立智慧健康科技園區及人才培育中心等，並要求校方應於簽署後1年內向市府醫審會提出設置醫院申請計畫，確定後門診於2到3年就有機會提供服務，住院設施則會比較久。

此外，建置中的八德長榮醫院已獲衛福部許可設置150床急性一般病床地區醫院，規劃內、外、婦、兒、急等13科專科科別，提供在地民眾第1線醫療服務。

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