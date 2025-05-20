健康網》乳癌化療後會健忘？醫揭4法有助改善

醫師表示，病人化療後記憶力的確會變差，不妨藉由多寫筆記幫助記憶，病程中多體諒自己，情況會逐漸好轉；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「講話講到一半常卡住……」，這是很多乳癌患者的困擾，化療後總覺得記憶力變差，擔心從此記性會不好。台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天指出，病人化療後記憶力的確會變差，這是因為身體和大腦正在適應治療的副作用，不妨藉由多寫筆記，或是設鬧鐘幫助記憶，病程中多體諒自己，情況會逐漸好轉。

很多乳癌患者在化療後會發現變得健忘，或是做事沒辦法專心，家人總是安慰他們想太多。陳昱天在臉書專業「陳昱天醫師-乳癌，靜脈曲張，微創腹腔鏡手術」指出，這不是錯覺，在醫學上叫做化療腦（chemo brain；chemo fog化療腦霧），發生的原因是，身體和大腦在適應治療的副作用。

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陳昱天表示，化療後病患的化療腦常見行為包括：剛剛講過的話，轉頭就忘；想說什麼，突然腦中一片空白；多工變得很困難，思緒卡住，做事慢半拍；注意力無法集中，看東西也記不太住。不只化療，像是疲倦、睡不好、焦慮，或是荷爾蒙改變等，都可能影響腦力表現。

陳昱天建議病人多體諒自己，這是治療過程的一部分，情況不會一直如此，會慢慢改善。生活中可以從以下4項做法幫助改善大腦表現：

●多寫筆記、設鬧鐘幫助記憶

●一次做一件事，少用腦補記憶

●規律運動、睡眠充足有幫助

●如果影響工作生活，也可以請醫師轉介心理，或職能治療師

家人照顧乳癌病人三餐，豆腐、蛋、魚、雞胸肉等都是蛋白質的重要來源，能幫助他們恢復體力；圖為情境照。（圖取自freepik）

此外，為顧及乳癌病人三餐營養，卻不知道如何準備。陳昱天也在臉書分享，治療期間食慾常變化，先顧好「有吃」，再談「吃得營養」。其中，蛋白質很重要，豆腐、蛋、魚、雞胸肉都不錯，能幫助體力恢復。想給病人吃補，最好先問過主治醫師。最重要的是，一餐吃不多，少量多餐也可以，像是水果切小塊、粥分次吃，能入口都會給病人營養。

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