健康網》前屏東縣議員劉育豪肝癌逝 醫：4徵兆隨時檢查

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維說明多項常見的肝癌徵兆，建議若發現異狀應盡快就醫檢查。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民進黨籍屏東縣前議員劉育豪不敵肝癌，於14日晚間病逝。劉育豪在2024年診斷罹患肝癌，一年來經歷兩次換肝，最後仍不敵病魔辭世。

據報導，劉育豪曾擔任兩屆屏東市民代表，兩屆屏東縣議員，曾擔任時任立委潘孟安（現總統府秘書長）的服務處副主任。在2024年診斷罹患肝癌，一年來經歷2次換肝，最後病逝，享年58歲。

請繼續往下閱讀...

民進黨籍屏東縣前議員劉育豪不敵肝癌，於14日晚間病逝。（圖取自劉育豪臉書）

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」表示，肝癌被稱為「沉默的殺手」，確實讓人感到擔憂。但其實，我們的身體常常會發出一些警訊，只是我們沒有留意到而已。肝臟是人體最大的內臟器官，負責代謝、解毒等重要功能。當肝臟出現嚴重問題時，身體會透過各種外部表現發出警訊。以下是4種可能與肝癌相關的身體徵兆：

1.黃疸—最明顯的肝病信號

黃疸是肝功能異常最直觀的表現！

●眼白發黃：照鏡子時觀察眼白部分，正常應該是純白色。

●皮膚發黃：特別是在耳後、腋下等處，膚色會呈現淡黃色。

●尿液顏色異常：小便呈深茶色或可樂的顏色，即使大量喝水也不會變淡。特別是如果發現自己的眼白開始發黃，皮膚顏色較平時深黃，且尿液顏色異常深，就要立即就醫。

2.蜘蛛痣與肝掌—特殊的皮膚變化

這些特殊皮膚表現與肝功能密切相關：

●蜘蛛痣：像小蜘蛛網狀的紅色血管擴張，常見於胸部、頸部和面部。

●肝掌：手掌中央（特別是大拇指根部和小指側）呈現異常潮紅。

●毛細血管擴張：鼻翼、臉頰出現持續性紅血絲。

這些變化與肝病造成的血管活性物質代謝異常有關。當你照鏡子時，不妨仔細檢查一下面部是否有蜘蛛痣；洗臉時，觀察手掌是否變得異常紅潤。

3.腹水與身體水腫—體液分佈異常

肝功能受損會導致體液調節失衡：

●腹部無故脹大：腰帶、褲子突然變緊，但其他部位沒有明顯肥胖。

●下肢水腫：雙腳踝部位按壓後會留下明顯凹陷，晚上脫襪子時有明顯壓痕。

●體重突然增加：短期內體重快速增加，但非因飲食增加。

值得注意的是，腹水通常是肝病晚期徵兆，但有些人可能在早期就出現輕微水腫。每天早上量體重並記錄，是一個簡單但有效的自我監測方法。如果發現短期內體重突然增加超過2公斤，尤其伴隨腹部脹大感，應盡快就醫。

4.全身性症狀—身體的整體反應

肝癌患者常見的全身性症狀包括：

●疲倦乏力：即使充分休息也感覺疲憊，尤其是下午時段。

●食慾不振：對平時喜愛的食物失去興趣，特別是肉類。

●不明原因體重減輕：在沒有刻意減肥的情況下，3個月內體重下降超過10%。

●發熱：間歇性低燒，夜間盜汗。

對於高風險族群（如B肝、C肝帶原者、長期酗酒者），即使沒有明顯症狀，也應該定期檢查，因為及早發現的肝癌治癒率可高達80%以上。關注身體的細微變化，搭配必要的醫學檢查，才能守護好我們的肝臟健康！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法