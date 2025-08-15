自由電子報
健康 > 杏林動態

健康網》林口長庚受邀參與「美國台灣形象展」 展現智慧醫療與實力

2025/08/15 19:59

林口長庚醫院受邀參展，全面展現其在智慧醫療與數位健康領域的深厚實力。左4為團長溫明賢教授，右4為我駐美代表俞大㵢大使。（長庚醫院提供）

林口長庚醫院受邀參展，全面展現其在智慧醫療與數位健康領域的深厚實力。左4為團長溫明賢教授，右4為我駐美代表俞大㵢大使。（長庚醫院提供）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕2025美國台灣形象展（Taiwan Expo USA 2025）於8月14日至16日，在美國達拉斯Kay Bailey Hutchison Convention Center盛大舉行，由我國外貿協會主辦，智慧醫療專區特別邀請林口長庚醫院參展，全面展現其在智慧醫療與數位健康領域的深厚實力。

智慧醫療18項亮點 AI驅動臨床應用

林口長庚此次展出涵蓋AI、5G、3D列印、遠距照護等核心技術，總計18項臨床應用成果，體現台灣醫療科技的創新能量，更堪稱代表國家實力的「醫療級精品」，充分呼應本次展覽「台灣形象」的主軸，展現我國智慧醫療的國際競爭力。

團長、林口長庚醫院教授溫明賢表示，本次展出亮點包括：數位病理AI平台 EasyPath、AI-ECG智慧心電圖預測系統等，各具特色。

●數位病理AI平台 EasyPath（具台灣美國專利）：2021年起病理玻片100%數位化，由AI自動篩出問題病例、標示病變組織且輔助判定。自行建置的病理訓練平台目前已開發7項模組於臨床應用，協助醫師進行數位病理判讀。

此外，還能協助計算細胞DNA螢光原位雜交的結果，如與乳癌治療預後相關的HER2基因判斷，已應用癌症淋巴轉移檢出等臨床場景，提升診斷敏感度及作業效率。

●AI-ECG智慧心電圖預測系統：利用百萬筆心電圖資料，預測心房顫動的發生與心室功能異常，心房顫動診斷準確率高達97%，具備一年內預測能力，協助臨床提早介入。

●AI主動脈剝離影像辨識模型：目前唯一可自動辨識Type A/B，敏感度達0.96，輔助急重症判讀，提示緊急介入治療的需要，有效降低致死風險。

●AI輔助髖關節發育不良（DDH）超音波系統：由長庚骨科主任高軒楷團隊研究開發，結合AI模型與手持式超音波，即時擷取最佳影像、快速計算關節角度，提升新生兒篩檢效率與精準度。

林口長庚醫院此行共展出智慧醫療18項亮點和AI驅動臨床應用，團員包括兒童骨科高軒楷主任（左1）、肝臟移植外科詹昆明系主任（左2）、影像診療部王俐人部主任（右3）、團長溫明賢教授（右1）等人。（長庚醫院提供）

林口長庚醫院此行共展出智慧醫療18項亮點和AI驅動臨床應用，團員包括兒童骨科高軒楷主任（左1）、肝臟移植外科詹昆明系主任（左2）、影像診療部王俐人部主任（右3）、團長溫明賢教授（右1）等人。（長庚醫院提供）

●穿戴式智慧心電圖設備：結合多家台灣優質醫療科技廠商共同合作開發的成果，應用在長庚的住院與居家的臨床照護，展現醫療臨床與產業界的深度鏈結。

●AI的多元發展與應用：包括與美國MIT合作開發出可預測肺癌結節6年風險的Sybil模組、外傷臨床影像的輔助、脊椎融合術3D列印AI輔助神經外科的手術規劃，以及遠距照護救護包AI語音輔助的運用。

另有與廣達合作開發的全球首例小兒重症5G救護車、AI影像建置平台與輔助系統等，充分展現林口長庚智慧醫療轉型的成果與國際接軌實力。

全球認證肯定 推動國際醫療服務 擴大台灣影響力

長庚醫院積極投入醫療資訊與智慧醫療的發展，除長期致力數位轉型外，2018年並建置AI中心與高速運算中心，已成功開發13項自研AI模型，其中3項並獲台灣TFDA核准，廣泛應用於臨床實務中。

2025年林口長庚更成為全國唯一同時通過HIMSS四大成熟度模型（EMRAM、INFRAM、DIAM、AMAM）最高等級（第7級）認證的醫療機構，並榮獲HIMSS DHI數位健康指標評選滿分全球第一名，充分展現林口長庚以病人為中心、以數據為核心的卓越成果。

在國際醫療方面，林口長庚長年深耕顱顏手術、肝腎移植、細胞治療、達文西微創、臍帶血移植、癌症整合照護等專科領域，並配備專業健檢團隊與全方位接待流程，成為國際病人首選之一。

林口長庚更獲邀於此次展會中，15日及16日在主舞台，分享三高與癌症防治、智慧影像服務流程、全方位國際化醫療、AI輔助髖關節超音波檢查等，以病人為中心出發的臨床實例，與國際進行更深入的互動交流。

溫明賢表示，透過此次參展，林口長庚不僅展現台灣智慧醫療的創新與臨床應用的實力，更實踐「立足台灣、放眼全球」的願景，今後將更積極促進跨國合作，提升台灣醫療在國際舞台的影響力。

