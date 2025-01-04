健康網》吃蔓越莓預防泌尿道感染？ 研究：3類人無助益

研究發現，對老人、孕婦、有排空膀胱障礙者來說，吃蔓越莓預防泌尿道感染沒有助益；圖為示意圖。（圖取自freepik）

吳亮儀／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多女性會吃蔓越莓、喝蔓越莓果汁來預防泌尿道感染，是真的有用還是都市傳說？耳鼻喉科診所醫師曾家承分享研究顯示，對於反覆泌尿道感染婦女、小孩、因醫療介入後易泌尿道感染患者，吃蔓越莓能降低感染機率，但是老人、孕婦、有排空膀胱障礙者則無助益。

曾家承在臉書專頁「書米蟲的啃食日記」發文指出， 研究於2023年11月統合分析50個隨機研究（RCT），共8857位受試者，證實特定族群食用蔓越莓（果汁、錠劑或膠囊）可降低以下族群泌尿道感染機率。而蔓越莓之所以能預防感染，是它含有原花青素（PACs），可以防止細菌（尤其是大腸桿菌）附著在膀胱壁內膜細胞，避免感染。這篇研究顯示需要約36-72毫克的蔓越莓PACs才能有防止細菌附著的效果。

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曾家承提到，數百年前，北美洲的人們就會吃蔓越莓來治療泌尿道感染或其他疾病，然而醫學一直無法證實有沒有效，據統計１年平均有7%女性會發生泌尿道感染，其中有30%女性朋友會反覆感染（每年2-3次），而這項研究統合了50個隨機研究8千多名受試者，證據力高，顯示蔓越莓應該真的能降低反覆感染的婦女1/4的感染機率，雖在老人或孕婦的效果似乎不大。

曾家承說，蔓越莓產品另一個問題是，被認為是有效成分的原花青素，結構複雜，在產品製造過程可能會流失（有些產品甚至降到0），而衛生單位並沒有規範市面上蔓越莓產品的花青素含量標準；目前醫學研究也尚未確定治療的有效劑量。

曾家承認為，如果是反覆受泌尿道感染的女性朋友，可以吃蔓越莓產品來預防感染，記得選A型原花青素含量在36毫克以上的產品。另外，並非吃了就不會感染（不少人以為吃了就預防），其實就目前研究看來，大概降低1/4的感染機會而已。

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