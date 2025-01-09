自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

台北市政大樓改造設診間、員工托老所 議員憂成醫療據點

2025/01/09 16:08

台北市政府進行市政大樓延壽計畫，將於大樓2至4樓設置保母室、北市聯合醫院看診間、老人日照場所等。許多議員認為，因周邊醫院數量少，擔憂民眾把市政大樓當成醫療據點。（資料照）

台北市政府進行市政大樓延壽計畫，將於大樓2至4樓設置保母室、北市聯合醫院看診間、老人日照場所等。許多議員認為，因周邊醫院數量少，擔憂民眾把市政大樓當成醫療據點。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府進行市政大樓延壽計畫，將於大樓2至4樓設置保母室、北市聯合醫院看診間、老人日照場所等。許多議員認為，因周邊醫院數量少，擔憂民眾把市政大樓當成醫療據點。對此，北市府表示，會以公務員為優先。

北市府公共事務管理中心主任林美娟表示，市政大樓改造初步規劃於2樓設置保母室，3樓設置員工照護園區，包含北市聯醫5個診間、老人日照空間、心理諮商室等，4樓則為各局處會議室，總經費約6500萬元；待議會通過預算後，2至4樓的空間將優先改善，預計今年底可以陸續完成。

議員詹為元指出，目前市政大樓內只有1個診間，民眾的使用率不高，但未來規劃增設診間後，因市政大樓地處位置交通便利，周邊也沒有什麼醫院，可能吸引更多民眾前往看診；但是，市府內的診間主要應該提供給市府員工，建議掛號時應建立分級分流制度。

議員曾獻瑩也說，市政大樓聯醫門診如開放一般市民就醫，大樓可能變成另個聯一據點，如之後要開放一般民眾看診，建議要建立市府員工優先制度。

市府表示，市政大樓本就開放民眾進出，不會去阻止民眾看診，但會依據議員建議，評估建立分級分流機制，以市府員工為主要服務對象。另外，市政大樓內的老人日照場所則僅供市府員工使用，員工如不放心長者獨居家中就可帶來市府，由公部門提供托老服務。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

網友回應

載入中