台北市政大樓改造設診間、員工托老所 議員憂成醫療據點

台北市政府進行市政大樓延壽計畫，將於大樓2至4樓設置保母室、北市聯合醫院看診間、老人日照場所等。許多議員認為，因周邊醫院數量少，擔憂民眾把市政大樓當成醫療據點。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府進行市政大樓延壽計畫，將於大樓2至4樓設置保母室、北市聯合醫院看診間、老人日照場所等。許多議員認為，因周邊醫院數量少，擔憂民眾把市政大樓當成醫療據點。對此，北市府表示，會以公務員為優先。

北市府公共事務管理中心主任林美娟表示，市政大樓改造初步規劃於2樓設置保母室，3樓設置員工照護園區，包含北市聯醫5個診間、老人日照空間、心理諮商室等，4樓則為各局處會議室，總經費約6500萬元；待議會通過預算後，2至4樓的空間將優先改善，預計今年底可以陸續完成。

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議員詹為元指出，目前市政大樓內只有1個診間，民眾的使用率不高，但未來規劃增設診間後，因市政大樓地處位置交通便利，周邊也沒有什麼醫院，可能吸引更多民眾前往看診；但是，市府內的診間主要應該提供給市府員工，建議掛號時應建立分級分流制度。

議員曾獻瑩也說，市政大樓聯醫門診如開放一般市民就醫，大樓可能變成另個聯一據點，如之後要開放一般民眾看診，建議要建立市府員工優先制度。

市府表示，市政大樓本就開放民眾進出，不會去阻止民眾看診，但會依據議員建議，評估建立分級分流機制，以市府員工為主要服務對象。另外，市政大樓內的老人日照場所則僅供市府員工使用，員工如不放心長者獨居家中就可帶來市府，由公部門提供托老服務。

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