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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》別讓射精障礙延遲「性」福 醫：太快太慢都困擾

2025/01/03 22:00

醫師指出，造成射精障礙的原因除了負面情緒之外，不良生活習慣，如抽菸、喝酒也會影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，造成射精障礙的原因除了負面情緒之外，不良生活習慣，如抽菸、喝酒也會影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕別讓射精障礙影響性福！民權精睿泌尿科診所院長朱信誠指出，射精障礙主要有三種狀況，早洩、遲射、無法射精。這些問題不只影響到性生活品質，更會打擊男性的自信心；而造成射精障礙的原因除了負面情緒之外，不良生活習慣，例如抽菸、喝酒也會影響，針對不同原因，挑選治療方式，才能找出真正的問題。

朱信誠在臉書專頁「冷靜看診 溫柔守護 泌尿科 朱信誠醫師｜台北中山 男性學 增大 增粗 變硬」分享3種射精障礙的情況。

早洩：才剛開始就結束了，完全控制不了。

遲射：怎麼做都射不出來，搞得兩個人都好疲憊。

無法射精：明明有感覺，偏偏就是射不出來。

找出病因 對症治療很重要  

朱信誠提到，造成射精障礙的原因其實很多，包括荷爾蒙失調、工作壓力過大、焦慮抑鬱；或生活習慣如抽菸、喝酒、缺乏運動等。針對不同的原因挑選適切的治療方式，才能找出真正的問題所在。

朱信誠說明，治療方法因人而異，像是根據身體狀況開立適當的藥物，幫助改善健康問題或控制症狀，或是透過心理輔導學習放鬆技巧，減輕壓力；此外，生活習慣調整也非常關鍵，像是戒菸、戒酒和多運動都是治療的方式。

朱信誠補充，如果遇到這種問題，一定要跟另一半好好溝通，互相支持；及時就醫才能及時解決問題，千萬不要害羞尋求專業的協助。

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