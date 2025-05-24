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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

莫名疲勞走路易喘 地中海型貧血、缺鐵性貧血可同時存在

2025/05/24 05:30

▲常出現疲勞、虛弱、頭暈等症狀，宜檢查是否有貧血的可能；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／黃聖源）

▲常出現疲勞、虛弱、頭暈等症狀，宜檢查是否有貧血的可能；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／黃聖源）

文／黃聖源

林小姐因長期疲倦及最近走路易喘就醫，診療後發現她的皮膚及眼結膜蒼白、心跳快且有心雜音，抽血檢查發現血色素很低，經進一步檢查發現為缺鐵性貧血。因其有家族遺傳性地中海型病史，誤以為無法治療，所以不在意，直到最近有症狀才來就醫。

缺鐵性貧血與地中海型貧血2種疾病可能同時存在，特別是有月經期的女性，因其皆屬於小球性貧血，除了紅血球總數不一樣以外（缺鐵性貧血偏低、地中海型貧血偏高），檢驗異常數據很類似。在台灣，地中海型貧血帶因者約有6%，有遺傳的民眾在貧血時，常認為是無法治療的地中海型引起，沒進一步檢查是否有缺鐵性貧血而延誤治療。

缺鐵性貧血 可補充鐵劑

在門診中貧血很常見，缺鐵性貧血是最常見的貧血類型，且慢性貧血身體會習慣，若沒有症狀，許多人並不知道自己患有缺鐵性貧血。長期缺鐵性貧血若沒提早發現，會有心臟、妊娠問題，甚至嬰兒和兒童生長遲緩等併發症、所以特別提醒民眾要定期檢查身體注意此問題。

貧血的症狀包括：疲勞、虛弱、皮膚蒼白、呼吸急促、頭暈、奇怪地渴望吃沒有營養價值的食物、腿部刺痛或爬行感、舌頭腫脹或痠痛、手腳冰冷、心跳加快或不規則、指甲變脆、頭痛，掉髮等。

◎缺鐵性貧血的病因

●鐵攝入不足或鐵吸收不良。

●懷孕或月經失血過多。

●腸胃道出血。

●子宮疾病。

●遺傳。

●痔瘡。

缺鐵性貧血可服用鐵補充劑治療，空腹服用鐵劑吸收較好，如果胃不舒服可以隨餐服用，可能會導致便秘或黑便，這是正常反應不用擔心；若貧血非常嚴重或口服鐵劑吸收不良者，可考慮靜脈注射鐵劑或要輸血快速補充。

鐵劑+維生素C合吃 加速吸收

飲食補充可食用：紅肉類、綠色蔬菜、紅色和綠色甜椒、甘藍、南瓜和南瓜籽、花椰菜、海帶、堅果等。

此外，維生素C可以幫助身體吸收鐵，如正在服用鐵劑，可與含維生素C食物一起服用，例如柳橙汁或柑橘類水果。當然解決缺鐵性貧血問題，還是要配合醫師治療才是良策。

（作者為岡山秀傳醫院家醫科醫師）

▲抽血可得知是否有貧血；示意圖。（照片來源：shutterstock）

▲抽血可得知是否有貧血；示意圖。（照片來源：shutterstock）

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