近8旬婦多慢性疾病且罹肝癌 腫瘤射頻燒灼術除病灶3天出院

電腦斷層檢查發現肝臟有約3公分大腫瘤，確診為肝癌。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕快要80歲的許奶奶患有肺病、心臟衰竭、糖尿病、高血壓等多種慢性疾病，長期醫院追蹤看診，半年前回診發現肝指數過高，感染科醫師遂安排腹部超音波檢查，結果發現病患有脂肪肝及肝臟一顆約3公分大腫瘤，轉診至胃腸肝膽科，後續經由電腦斷層、磁振造影檢查，診斷為肝癌，陳泓達醫師考量許奶奶肝功能及身體狀況執行「腫瘤射頻燒灼術」，術後3天許奶奶平安出院。

台北慈濟醫院胃腸肝膽科醫師陳泓達指出，肝癌早期症狀並不明顯，往往要到腫瘤增大甚至破裂或病情達中後期才會有腹痛、噁心、腹水與黃疸指數過高等情形，若未及時就醫診治，腫瘤可能侵犯血管或發生遠端轉移，或腫瘤破裂出血等相關病症，因此早期診斷的重要性在於早期肝癌5年存活率可達5成左右或更高，能帶給患者較好的預後。

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他表示，在手術治療方面，除了傳統開腹手術、微創腹腔鏡或達文西手術外，尚有腫瘤射頻燒灼術的選擇，主要運用於腫瘤小於2至3公分的患者或心肺功能無法負荷麻醉或手術風險較高的病患；腫瘤大於3公分以上的患者是否適用則需醫師詳細評估。

陳泓達說，以許奶奶為例，慢性疾病較多、身體機能較差，經多團隊會議及家屬溝通後，射頻燒灼術治療是最妥適的選擇。首先以超音波定位確認病灶，再以電燒針穿刺至腫瘤中央，在腫瘤內產生高熱使癌細胞壞死，達到治療目的，射頻治療的治療時間約落在數十分鐘左右，對病人的影響較輕，在審慎評估後適用的病患族群預後效果與其他手術相當，是肝癌治療的另一種選擇。

陳泓達表示，40歲以上民眾可考慮每年定期進行肝臟檢查；B型、C型肝炎者每半年追蹤一次；肝硬化病人因罹癌風險高，應每3個月密集檢查。

腹部超音波檢查發現肝臟有約3公分大腫瘤，確診為肝癌。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院胃腸肝膽科醫師陳泓達。（台北慈濟醫院提供）

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