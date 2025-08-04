健康網》廣東屈公病疫情惡化 醫：無特效藥 滅蚊成關鍵

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，目前屈公病無特效抗病毒藥物，也沒有疫苗可打，最好的方法就是不要被病媒蚊叮咬，做好滅蚊工作。；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕世界各國傳出「屈公病」疫情，中國廣東省近期爆發屈公病疫情，根據媒體報導，廣東省從7月24日到8月2日已新增確診病例近3千例，今年總計已有7716人染疫。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，世界衛生組織已提出警告，要小心這次屈公病疫情擴散模式，幾乎與20年前重創全球的重大疫情相同。目前無特效抗病毒藥物，也沒有疫苗可打，最好的方法就是不要被病媒蚊叮咬，做好滅蚊工作。

鑑於中國廣東省當地近期登革熱及屈公病疫情升溫，衛福部疾管署提升中國廣東省的國際旅遊疫情建議等級至第一級「注意」。

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世界衛生組織（WHO）發出緊急通報，呼籲世界各國立即採取行動，以防止20年前釀成全球災情的屈公病疫情重演。黃軒表示，這是因為氣候變遷、國際旅行頻繁，種種因素都為這場疾病的爆發，使得原本只在熱帶地區橫行的疾病，開始向溫帶蔓延。

埃及斑蚊（見圖）為常見的屈公病病媒蚊。（路透檔案照）

屈公病症狀：關節腫脹、肌肉疼痛、噁心

WHO說明，屈公病主要是透過雌性的蚊子傳染，以埃及斑蚊、白線斑蚊為主要病媒蚊。若感染病毒，通常在被叮咬後的4到8日發生發燒與劇烈關節痛等症狀，且持續時間相當長；其他症狀為關節腫脹、肌肉疼痛，以及噁心等。甚至不少報告指出可能影響眼部、心臟或神經系統，年紀大的人風險更高。

疾管署說明，與登革熱不同的是，部分感染屈公病的病人會持續數週的倦怠感，有些患者的關節會痛到無法行動，並持續數週至數月，甚至數年，此與登革熱表現不同，典型的登革熱不會出現長期的關節痛，為屈公病特徵；另屈公病的嚴重程度也不如登革熱重症，較少出現死亡，惟新生兒於出生時感染、65歲以上年長者或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者，是罹患屈公病易有併發症或病況嚴重之風險族群。

疾管署提醒，計劃前往中國廣東省或其他登革熱或屈公病流行地區的民眾，於當地應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊液；入境時如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員，返國後如出現相關症狀，應儘速就醫並落實防蚊措施，就醫時請主動告知醫師旅遊史，以利診斷。

衛福部疾管署說明屈公病的流行地區以及症狀。（疾管署提供）

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