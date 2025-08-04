自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》廣東屈公病疫情惡化 醫：無特效藥 滅蚊成關鍵

2025/08/04 10:57

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，目前屈公病無特效抗病毒藥物，也沒有疫苗可打，最好的方法就是不要被病媒蚊叮咬，做好滅蚊工作。；圖為情境照。（圖取自freepik）

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，目前屈公病無特效抗病毒藥物，也沒有疫苗可打，最好的方法就是不要被病媒蚊叮咬，做好滅蚊工作。；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕世界各國傳出「屈公病」疫情，中國廣東省近期爆發屈公病疫情，根據媒體報導，廣東省從7月24日到8月2日已新增確診病例近3千例，今年總計已有7716人染疫。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，世界衛生組織已提出警告，要小心這次屈公病疫情擴散模式，幾乎與20年前重創全球的重大疫情相同。目前無特效抗病毒藥物，也沒有疫苗可打，最好的方法就是不要被病媒蚊叮咬，做好滅蚊工作。

鑑於中國廣東省當地近期登革熱及屈公病疫情升溫，衛福部疾管署提升中國廣東省的國際旅遊疫情建議等級至第一級「注意」。

世界衛生組織（WHO）發出緊急通報，呼籲世界各國立即採取行動，以防止20年前釀成全球災情的屈公病疫情重演。黃軒表示，這是因為氣候變遷、國際旅行頻繁，種種因素都為這場疾病的爆發，使得原本只在熱帶地區橫行的疾病，開始向溫帶蔓延。

埃及斑蚊（見圖）為常見的屈公病病媒蚊。（路透檔案照）

埃及斑蚊（見圖）為常見的屈公病病媒蚊。（路透檔案照）

屈公病症狀：關節腫脹、肌肉疼痛、噁心

WHO說明，屈公病主要是透過雌性的蚊子傳染，以埃及斑蚊、白線斑蚊為主要病媒蚊。若感染病毒，通常在被叮咬後的4到8日發生發燒與劇烈關節痛等症狀，且持續時間相當長；其他症狀為關節腫脹、肌肉疼痛，以及噁心等。甚至不少報告指出可能影響眼部、心臟或神經系統，年紀大的人風險更高。

疾管署說明，與登革熱不同的是，部分感染屈公病的病人會持續數週的倦怠感，有些患者的關節會痛到無法行動，並持續數週至數月，甚至數年，此與登革熱表現不同，典型的登革熱不會出現長期的關節痛，為屈公病特徵；另屈公病的嚴重程度也不如登革熱重症，較少出現死亡，惟新生兒於出生時感染、65歲以上年長者或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者，是罹患屈公病易有併發症或病況嚴重之風險族群。

疾管署提醒，計劃前往中國廣東省或其他登革熱或屈公病流行地區的民眾，於當地應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊液；入境時如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員，返國後如出現相關症狀，應儘速就醫並落實防蚊措施，就醫時請主動告知醫師旅遊史，以利診斷。

衛福部疾管署說明屈公病的流行地區以及症狀。（疾管署提供）

衛福部疾管署說明屈公病的流行地區以及症狀。（疾管署提供）

相關新聞請見

健康網》家中潛藏致命生物 胸腔醫黃軒：多雨快滅蚊

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中