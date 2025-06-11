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新冠高峰提前來臨 單週就診破7萬人次

2025/06/11 05:30
新冠高峰提前來臨 單週就診破7萬人次

▲接種新冠疫苗有助於防範感染，以及併發重症風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

新冠疫情增幅趨緩，疾管署預估提前於上週達高峰，並新增重症166例、死亡25例，均創下今年單週新高，其中1名30多歲男性死亡，更是今年最年輕死亡個案；另新增2例新生兒腸病毒重症，均在新生兒加護病房治療中。

疾管署副署長羅一鈞表示，上週新冠就診達7萬0182人次，較原預估減少4成，10至19歲更已反轉下降8.7%，推估是端午節前後民眾配合戴口罩、打疫苗等防疫措施，使疫情快速收斂已提前於上週達高峰，本週起可望持平或開始下降，流行期預估至7月27日至8月2日，之後脫離流行期；他也說，5月25日到8月2日新冠總就診人次估計約42萬人次。

羅一鈞提醒，相較於0至49歲住院人次下降，50至64歲、65歲以上仍分別增加51.1%與6.2%，顯示50歲以上中重症風險仍高。

30多歲男不治 今年最年輕個案

上週新冠新增166例重症、25例死亡，疾管署防疫醫師林詠青說明，最年輕死亡個案為30多歲男性，沒有潛在疾病史，但也從未接種新冠疫苗。個案今年5月下旬出現喉嚨痛與全身痠痛，自行快篩呈新冠陽性，就醫懷疑心肌炎收治於加護病房，後續卻因個人因素選擇出院返家休養，然而出院3天未改善，再次掛急診住院。由於精神狀態改變，被診斷為併發腦炎，並再次轉加護病房，後續又併發敗血性休克及多重器官衰竭，不幸在住院10天左右不治。

羅一鈞提到，新冠疫苗上週7.2萬人次接種為今年單週新高，今起將開放65歲以上長者、55至64歲原住民、出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者等3類對象，打第2劑疫苗間隔縮短為2個月以上，已配送10萬劑至各縣市。

2新生兒腸病毒重症 進加護治療

另外，過去腸病毒通常4月進入流行期，但今年即使上週就診達5166人次，較前一週增加9.3%，至今仍反常處在低點。不過，新增2例重症，為南部出生6天女嬰有嗜睡、餵食困難與低體溫、肝功能異常、凝血功能下降等敗血症徵候，以及出生3天男嬰出現呼吸困難、活動力下降、心跳過緩等，經診斷為腦膜炎，均為伊科病毒11型感染併發重症，都仍於新生兒加護病房治療中。

今年腸病毒重症累計6例，創下近6年同期新高，4例為新生兒；在3例死亡中，新生兒占2例，顯示今年新生兒腸病毒疫情風險不可輕忽。

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