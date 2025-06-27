新冠疫苗不再全民免費！ 10月起改「高風險族群限定」

疾管署副署長羅一鈞今（27日）說明，今年10月1日起新冠疫苗公費接種將改為「高風險族群優先」，國小以上學生及6至49歲無高風險成人，正式退出公費對象。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕今年秋冬新冠疫苗不再全民免費！衛福部疾管署今（27日）宣布，10月1日起新冠疫苗公費接種將改為「高風險族群優先」，國小以上學生及6至49歲無高風險成人，正式退出公費對象。

疾管署副署長羅一鈞說明，這次調整是跟上國際趨勢，從過去「普遍接種」轉向「保護高風險族群」。統計顯示，今年1月至6月，新冠重症病例主要落在「65歲以上長者」與「未滿6歲幼兒」，其中65歲以上每10萬人就有17.07人發生重症，遠高於其他年齡層。

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疾管署公佈國內新冠併發重症發生率。（疾管署提供）

疾管署6月12日召開衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議，專家決議今年公費新冠疫苗分兩階段開打，第一階段10月1日上路，第二階段11月1日開打。第一階段對象：（1）65歲以上長者、（2）55歲以上原住民、（3）安養、長期照顧服務等機構之受照顧者及其所屬工作人員、（4）孕婦、（5）醫事及衛生防疫相關人員、（6）幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）、（7）6個月內嬰兒之父母、（8）滿6個月以上至未滿6歲幼兒、（9）滿6個月以上高風險對象，包括符合公費流感疫苗高風險對象者（高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者）以及結核病、失能、精神疾病及失智症患者；第二階段種對象：（10）50至64歲無高風險成人。

今年秋冬公費流疫苗及新冠疫苗接種對象一覽表。（疾管署提供）

對於今年秋冬新冠疫苗選株，羅一鈞表示，參考5月世界衛生組織和歐盟、美國選株建議，ACIP會議決議以「LP.8.1疫苗」為優先選擇，另備有Novavax的JN.1疫苗，提供無法接種mRNA疫苗者使用。全球變異株以NB.1.8最多，其次是LP.8.1及XFG，而XFG也是LP.8.1的衍生組合，LP.8.1確實可能成為下一波主流病毒。

羅一鈞也說，今年秋冬公費新冠疫苗預計採購約307萬劑，包括莫德納LP.8.1疫苗約277萬劑（含約227萬劑單劑型供12歲以上使用、50萬劑多劑型供6個月至11歲使用），與Novavax JN.1疫苗30萬劑（12歲以上適用）。

他提醒，目前新冠JN.1疫苗（莫德納）尚有約288萬劑庫存，將提供年滿6個月以上全民免費接種至9月30日。未來不在公費範圍的6至49歲健康民眾，若有需求，建議把握9月底前接種。疾管署也已請莫德納評估引進自費疫苗，Novavax則因尚未取得藥證，僅透過政府專案提供。

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