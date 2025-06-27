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健康網》雨季到來 日醫示警「梅雨中暑」：不知不覺中暑
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕台灣近日經常有午後雷陣雨，同時，日本也正值梅雨季節，原本乾爽的環境變得悶熱潮濕。醫師提醒：下雨天也會中暑，比晴朗炎熱天氣更難防！醫師提醒「梅雨中暑」（梅雨型熱中症）相較在酷熱的天氣下，傷害發生得緩慢、難以察覺，幾乎沒有前兆。
據日本媒體《FNN》報導，福井縣立濟生會醫院（福井県済生会病院）的新陳代謝科醫師前野孝治說明，晴天時氣溫超過攝氏35度，人體出汗量較大且快速，若沒有喝水就會中暑。但梅雨季節濕度較高，人體出汗能力減弱，汗水不蒸發便難以降溫，因此體內將累積熱量，增加中暑風險，形成「梅雨中暑」。
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另一個容易中暑的風險，則是身體不適應高溫。前野孝治說明，人體約需2週才能適應高溫，透過輕度運動來出汗，能夠加速熱適應。
在日常生活上，前野孝治建議，起床後與睡前、洗澡前後，乃至於出門前與返家後都要喝水。喝冷飲可能對胃部引發負擔，因此建議喝常溫水或茶。開冷氣時盡量將室溫保持在28度，同時室內濕度維持在40%到60%之間。
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