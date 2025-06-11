健康網》長輩不愛動沒關係？ 醫警「肌少性肥胖」增失智風險

長輩微胖不愛動沒關係？醫師指出，典型的肌少性肥胖，容易跌倒，失智風險上升，死亡率升高；圖為情境照。（圖取自freepik）



紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一位65歲女士記憶力變差、睡不好、血糖上升，被家人帶來門診。實際一檢查卻發現，體脂肪率高達48%屬於非常高，肌肉量明顯不足。科博特診所院長劉博仁指出，這是典型的肌少性肥胖，如果沒有從營養補充與運動調整改善，容易跌倒、容易發炎、血糖控制變差、失智風險上升、死亡率升高。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」上分享，這位65歲病患在退休後作息不規律、飲食精緻，再加上少運動，外觀看起來只是微胖，被家人帶來門診，雖然外觀看起來只是微胖，但是實際一檢查發現，體脂肪率高達 48%（非常高）；肌肉量明顯不足，握力偏低；平衡差、容易疲倦、走幾步路就喘；認知退化，注意力差，情緒也不穩。

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劉博仁說明，這位長者的狀態，正是臨床上越來越常看到的肌少性肥胖，這是一種「脂肪太多、肌肉太少」的結合型危險狀態。根據針對60歲以上長者的大型研究發現，如果同時體脂過高與肌力不足（3種方式定義肥胖），3年內死亡率顯著升高。用BMI定義肥胖＋肌少症，死亡風險上升2.73倍；用體脂率定義＋肌少症，死亡風險上升1.43倍。

劉博仁又說，病人外觀看起來只是「有點肉」，但是身體處於一種「代謝功能差＋肌肉保護力失效」的狀態，會造成容易跌倒、容易發炎、血糖控制變差、失智風險上升，以及死亡率升高。

如何調整找回健康？

劉博仁從以下3重點著手，為病人進行調整：

1營養補肌＋減脂

●蛋白質增加：每天至少每公斤體重1.2克（魚、蛋、豆、蛋白質粉）

●控糖飲食：戒掉甜食、少吃精緻澱粉、以原型食物為主

●攝取抗發炎營養素：如Omega-3、維生素D3等

2量力而為的運動處方

●阻力訓練，從彈力帶開始訓練下肢與核心穩定。

●日常步行計步，從每天3000步開始逐漸拉高。

3追蹤身體組成與功能指標

●定期測握力，與InBody身體組成分析。

●追蹤睡眠品質、記憶功能，與血糖變化。

劉博仁提醒，肌肉是生命保險，脂肪太多會讓身體長期處於慢性發炎狀態，這兩者結合起來，就是更高的失能與死亡風險。如果自己或家人常覺得肌力差、站不穩，或是體脂率過高（女性 >35%、男性 >25%），請盡早檢測肌力與體脂肪組成，從「吃對蛋白質、增加活動量」做起，別再只盯著體重數字。

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