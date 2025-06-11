健康網》補魚油沒效果？ 營養師：少吃「它」才有用

營養師指出，覺得自己吃魚油沒用，關鍵不在魚油本身，而是我們平時Omega-6攝取過多所致；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否想過為什麼別人吃魚油有用，自己吃就沒用？營養師張珮蓁在臉書專頁「Patty營養師 陪你一起吃」發影片分享，關鍵不是魚油沒用，而是攝取過多Omega-6食物。

張珮蓁進一步指出，Omega-6含量高的食物有炸雞、薯條、洋芋片、蛋糕、餅乾、沙拉醬、植物油等。當這些食物吃太多，會使身體發炎反應更加嚴重，讓魚油裡的Omega-3派不上用場，造成「吃了等於白吃」的情況。

請繼續往下閱讀...

營養師列出Omega-6含量高的食物：炸雞、薯條、洋芋片、蛋糕、餅乾等，吃太多會加劇身體發炎反應；示意圖。（圖取自freepik）

她強調，想讓魚油發揮效果，主要不是看補充了多少Omega-3，而是要做到以下2件事：

●減少Omega-6食物來源：日常生活中避免攝取過量含有Omega-6的食物，尤其是加工食品。

●搭配適量高品質魚油：平衡Omega-3與Omega-6才是真解方。

衛福部曾補充，成人每日魚油攝取量，考量到一般人會從其他日常飲食來源攝取到EPA及DHA，所以規範魚油作為一般食品原料時，每日食用量為2公克以下。

而特定疾病患者因生理功能失調，導致無法進食、消化、吸收或代謝一般食品或食品中特定營養成分，或醫學上認定有其他特殊營養需求，且不易透過日常飲食調整所獲取，加上依據其適用對象特別加工或配製之「特定疾病配方食品」，經衛福部查驗登記並發給許可文件，其魚油原料的每日食用量為5公克以下。

另外，食藥署建議，魚油應在「餐後」服用。它含有Omega-3多元不飽和脂肪酸，主要成分由DHA與EPA組成，由於其脂溶性並透過腸胃道吸收的特性，與含有脂肪的食物一起食用，可增加吸收效率，減少胃部不適的可能性。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法