乳癌預後5年過關？3族群注意長期復發風險

▲陳達人醫師（左）說明洪小姐（右）的病況。（記者劉曉欣攝）

記者劉曉欣／彰化報導

住在彰化縣的洪姓美髮師因穿衣服摸到硬塊，檢查確認為早期荷爾蒙陽性乳癌，淋巴結無轉移，術後原以為就相安無事，沒想到在術後4年卻復發，還有淋巴結轉移，令她差點崩潰，但為了小孩，還是要打起精神，回到醫院積極治療。

洪女表示，她今年52歲，46歲發現3.8公分的硬塊，醫師告知是比較好治療的早期荷爾蒙陽性乳癌，她當下雖然想痛哭一場，但想到家有老母與一對年幼的小孩，堅強進行手術與6次預防性化療，還有後續的藥物治療。術後重返職場，由於美髮師的工作時間很長，她也天天運動，定期追蹤，沒想到乳癌還是悄悄回來了。

請繼續往下閱讀...

她說，當自己得知癌症又復發，而且還有淋巴結轉移，簡直難以接受，但為了看到孩子長大成人，她只好積極接受治療，因為乳癌沒有終點，就算是生活正常，也要持續追蹤下去。

早期荷爾蒙陽性、腫瘤逾2公分、低於40歲

彰化基督教醫院乳房外科主任陳達人表示，乳癌多年來都穩坐台灣女性癌症第1名，每年約有1.5萬人確診，比例最高的是早期荷爾蒙陽性乳癌，由於生長速度慢、治療成效又好，就會被誤以為只要完成5年藥物輔助治療就過關，事實上，部分「荷爾蒙陽性」乳癌不只是可能在5年內復發，超過半數更在5年後復發。

陳達人指出，就算乳癌患者無淋巴轉移，也不等於復發風險低，因此，只要是早期荷爾蒙陽性乳癌患者，腫瘤直徑超過2公分、年齡低於40歲、細胞分裂指數達20％以上或淋巴轉移，這些都算是中高復發風險族群，就算病況穩定，也要積極回診，並且定期服藥與治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法