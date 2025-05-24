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男打籃球昏倒沒心跳 醫：日常心悸應就醫檢查
記者王善嬿／嘉義報導
1名43歲男子前天傍晚打籃球時，突然昏倒失去意識，當場無呼吸心跳，經消防員施行CPR（心肺復甦術），使用AED（自動體外心臟電擊去顫器）電擊及施打強心劑急救，救回一命。嘉市陽明醫院心臟內科醫師翁壽良說，此情形可能是心室頻脈或心室顫動引起，屬於心律不整，建議民眾若有心悸症狀，應就醫檢查治療。
即時CPR+AED電擊搶命成功
該男子前天傍晚6點多，在嘉市大同國小籃球場打籃球時，突然昏倒，出現瀕死式呼吸，在場球友打119求救，經消防局指導員線上評估男子無呼吸心跳，引領現場一位領有初級救護技術員證照的熱心民眾為男子施行CPR搶救。
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消防局救護人員到場後，接手搶救，使用AED分析男子為心室纖維顫動，立即電擊一次，放置喉罩呼吸道、正壓給氧、強心劑藥物搶救，男子現場恢復心跳脈搏，隨後由救護車送到嘉基醫院治療，昨天已意識清醒，目前在加護病房觀察。
消防局表示，許多研究報告指出，患者倒下無呼吸心跳，未即時施行CPR，存活率每分鐘將下降7至10％；若能即時施行CPR，可提升患者存活率。
翁壽良說，一般4、50歲男性平時未有其他疾病，卻突然昏倒失去意識，可能是心室頻脈或心室顫動引起，屬於心律不整，沒有經過醫院24小時心電圖檢查，很難早期發現。
翁壽良說，患者若有心律不整，發作時通常病情嚴重，易危及生命，即時施行CPR及AED電擊急救，能提高存活率。送到醫院治療後，若血管沒問題，可透過植入式去顫器手術治療。
翁壽良提醒，心律不整雖不易檢查發現，不過發作前常有心悸症狀，民眾若發覺有心悸情形，應盡快到醫院檢查治療。
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