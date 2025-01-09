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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》3成國人有肝癌危險因子 醫：喝1杯酒肝負擔增25倍

2025/01/09 19:44

醫師指出，帶ALDH2基因變異的飲酒者，其酶活性大幅下降，乙醛分解效率可低到正常人4%；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師指出，帶ALDH2基因變異的飲酒者，其酶活性大幅下降，乙醛分解效率可低到正常人4%；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕飲酒助放鬆，卻也很傷身！台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，肝癌成因有很多，其中有個常見卻被忽略的基因—乙醛去氫酶（ALDH2），也就是酒精不耐症的基因，約有3成國人帶有ALDH2基因變異，分解酒精代謝產物能力較弱，因此這類人每喝1杯酒，肝臟承受負擔相當於普通人的25倍。不過，基因變異只是風險提示，不必與罹癌畫上等號，反建議透過健康觀念，遠離肝癌。

張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文指出，ALDH2基因變異不像某些急性疾病那樣迅速發作，但它對健康影響卻是長期而深遠的。它是1種負責分解酒精代謝產物乙醛的酶，而乙醛是對肝臟毒性極高的化學物質。它就像1顆潛伏的「隱形炸彈」，尤其是在喝酒時帶ALDH2基因變異的人，其酶的活性大幅下降，乙醛分解效率可低到正常人4%，這意味著每喝1杯酒，肝臟所承受負擔相當於普通人的25倍。

「工作需經常喝酒，也知道自己有ALDH2基因變異，是不是注定要犧牲健康？」許多人有著這樣的疑問；對此，張家銘說，這樣的處境確實讓人擔憂。對於這些人來說，酒精就像在乙醛火口上加柴，長期累積的毒性可能導致肝臟細胞損傷，甚至干擾細胞修復功能，最終提高癌變風險。但值得慶幸的是，基因變異並不是決定性的，還是可透過科學方式，幫助肝臟減輕負擔，保護健康。

醫師表示，酒精代謝產物乙醛對肝臟毒性極高，而ALDH2基因可負責分解該物質；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，酒精代謝產物乙醛對肝臟毒性極高，而ALDH2基因可負責分解該物質；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

基因變異只是傾向 做好5件事護健康

張家銘提及，首先，補充抗氧化劑是對抗氧化壓力的關鍵，舉例來說，維生素E可減少自由基對細胞膜的損害，保護肝細胞；維生素C促進細胞修復，增強免疫功能；谷胱甘肽是肝臟天然解毒劑，幫助清除乙醛和其他有害物質；而NAC（N-乙醯半胱氨酸）能提升谷胱甘肽水平，減輕肝臟的壓力。

張家銘指出，支持細胞修復的營養素也至關重要，例如葉酸、維生素B6和B12，有助於DNA 修復和細胞再生；膽鹼可促進脂肪代謝，降低脂肪肝的風險；鋅和硒則能增強肝臟的解毒能力，減少慢性炎症。

醫師舉例，花椰菜等十字花科蔬菜含有硫化合物，可啟動肝臟解毒酶系統；示意圖。（圖取自freepik）

醫師舉例，花椰菜等十字花科蔬菜含有硫化合物，可啟動肝臟解毒酶系統；示意圖。（圖取自freepik）

在日常飲食中選擇助肝臟排毒食物也非常重要。張家銘舉例，十字花科蔬菜（如花椰菜、甘藍）含有硫化合物，可啟動肝臟解毒酶系統；大蒜和洋蔥中的蒜素，對肝臟解毒功能也有幫助；莓果類（如藍莓、覆盆子）富含抗氧化物質，能減少肝細胞的氧化壓力。

張家銘提到，腸道健康與肝臟密切相關。補充益生菌可改善腸道微生物群，改善腸肝軸，減少毒素進入肝臟。健康生活習慣同樣不可忽視，例如間歇性禁食可讓肝臟有更多時間進行修復；規律運動則能促進血液循環，幫助肝臟排毒。而對於不得不飲酒者，可在飲酒前補充抗氧化劑，並在飲酒時多喝水，有效降低乙醛濃度，減輕對肝臟的傷害。

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