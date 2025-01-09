門諾醫院吉安長照園區落成 預計農曆年後提供服務

門諾醫療財團法人設立「吉安長照園區」，今天舉辦落成及感恩禮拜。（記者花孟璟攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕基督教門諾會醫療財團法人在花蓮吉安鄉成立「門諾吉安長照園區」，提供住宿型的失智症團體家屋、小規模多機能的老人日照中心，今天上午舉辦落成及感恩禮拜，待縣府衛生局通過設定許可，最快預計農曆年後提供服務。

包括藝人李宗盛賣掉母親在北投的房子、以及建築師姚仁喜等各界善心捐助下，門諾醫療財團法人在花蓮吉安鄉南濱路旁成立吉安長照園區，興建年華大樓、湧愛樓兩棟智慧永續建築，2022年3月開工，今天上午舉辦落成感恩禮拜。

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李宗盛今天低調未到花蓮出席，僅透過一段簡短影片現場播放表達心意，影片中李宗盛強調，這是一個開始，相信在所有人努力下，將給花蓮帶來更多愛、正能量及希望！

門諾醫療財團法人「吉安長照園區」結合周邊地景、保留老樹，李宗盛主要捐助的年華大樓為失智症日照中心，特別請知名建築師黃聲遠設計。（記者花孟璟攝）

門諾醫療財團法人總執行長張文信說，感謝李宗盛大哥，他因為感念爸媽的愛，不僅自己捐款、也把愛像蝴蝶效應一樣散播出去，還找了知名建築師黃聲遠參與設計，園區融入很多巧思，尤其是與大自然結合、綠建築這塊，充分融入花蓮地景。

張文信說，門諾吉安園區共規劃年華大樓、湧愛樓兩棟建築，年華大樓為「小規模多機能整合服務中心」，提供60個失智症日照名額；湧愛樓則打造為失智症團體家屋，提供26個名額，為失智長輩打造友善環境，提供日常生活陪伴、社會互動，引進智慧照顧，比如每個長輩可以獲得一張名片卡，有狀況可按鈕、在園區內可即時定位。

門諾醫療財團法人設立「吉安長照園區」，導入智慧照顧，每個長輩手上都有一張小卡片，可提供定位及呼叫。（記者花孟璟攝）

張文信也說，吉安長照園區也結合醫療，三樓規劃遠距診療室可和門諾總院的醫師直接連線會診，包括精神科、神經內科、家醫科醫師也將定期到吉安園區查訪。

吉安園區督導曾淑琪說，年華大樓提供失智症日照服務共60個名額，基本上以北花蓮的長輩為主，也提供接送服務，對象是經過花蓮縣長期照顧管理中心評估符合失能等級2至8級者，提供多元活動讓長輩體驗、延緩失能，如家屬臨時有狀況晚間無法接回，也有3床臨時夜宿床位。

湧愛樓失智團體家屋為住宿型，打造成家的感覺，也減輕家屬照顧壓力，目前兩棟樓都有不少人洽詢預約，目前尚待衛生局設立許可通過，即可陸續讓個案入住，費用約4萬多元，餐食耗材另計，沒有戶籍限制，50歲以上、經醫師診斷有失智症、具有行動能力也能自行用餐者可申請，經評估適合團體家屋生活者。

門諾醫療財團法人的花蓮「吉安長照園區」，湧愛樓提供失智症團體家屋，除了公共活動空間外，每個長輩都有單人房，睡眠不會相互干擾。（記者花孟璟攝）

門諾吉安長照園區的年華樓是日照中心，如臨時無法回家，也有3床臨時夜宿床位，床邊貼心提供站立輔具，幫助長輩自行起床。（記者花孟璟攝）

花蓮縣去年12月統計資料，65歲以上老年人口6萬5122人，佔全縣總人口31.53萬人的20.6％，已進入超高齡社會。花蓮縣衛生局長朱家祥說，園區設立許可最快在農曆年後可以取得，正式收案服務；他說，門諾優點是本身有醫療體系，呼應賴清德總統「醫療與長照結合」的長照3.0，吉安長照園區可說是最佳典範。

門諾醫療財團法人設立「吉安長照園區」，失智症家屋湧愛樓的公共空間，溫暖的起居空間有提供各式各樣的益智互動玩具。（記者花孟璟攝）

門諾醫療財團法人設立「吉安長照園區」今天落成，年華大樓內播放李宗盛錄的感謝影片。（記者花孟璟攝）

門諾醫療財團法人設立「吉安長照園區」，現場名牌感恩捐贈者愛心。（記者花孟璟攝）

門諾醫療財團法人設立「吉安長照園區」，湧愛樓規劃為「失智症團體家屋」，三層樓提供26個床位。（記者花孟璟攝）

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