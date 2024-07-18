兒童肥胖也關心！ 政院拍板4年135億優化兒童醫療照護

行政院今天通過第2期「114-117年優化兒童醫療照護計畫」，預計4年投入135億元，除提供6次兒童發展篩檢服務，並納入嬰幼口腔照護、兒童事故傷害防制、兒童肥胖防治等不同面向照護服務。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院今天通過第2期「114-117年優化兒童醫療照護計畫」，預計4年投入135億元，除提供6次兒童發展篩檢服務，並納入嬰幼口腔照護、兒童事故傷害防制、兒童肥胖防治等不同面向照護服務。另為因應兒科照護人力不足，將強化新生兒、兒童癌症、兒童重難症及兒童遺傳的兒童重難罕症四大領域人力培訓與留任。

衛福部表示，行政院自109年核定實施「110-113年優化兒童醫療照護計畫」，從生命歷程的基礎架構上優化兒童醫療照護，增加兒童醫療及健康資源之挹注。兒童醫療照護網絡分為三層布建，第一層核心醫院已於8家醫療機構建置，第二層重點醫院已設置周產期或兒童急診服務於19縣市，第三層基層院所已於22縣市1122家醫療機構執行。

請繼續往下閱讀...

衛福部指出，為持續推動優化兒童醫療照護相關策略，延續辦理第2期「114-117年優化兒童醫療照護計畫」，使相關策略能夠順利銜接持續推動，並進一步強化全方位兒童醫療照護網絡。

衛福部說明，第2期優化兒童醫療照護計畫將進一步精進周產期及兒童緊急醫療重點醫院分級制度，提升兒童醫療專業人力照護量能與促進其留任，也將納入更全面之兒童健康照護服務，預計4年投入135億。

核心醫院部分，以強化兒童重難症醫療照護資源整合與協調為主，聚焦核心醫院於重難罕症醫療照護及醫事人力訓練之任務，並精進重難症醫療照護人才培育。另為因應兒科照護人力日趨不足之現況，將強化兒童重難罕症四大領域（新生兒、兒童癌症、兒童重難症及兒童遺傳）之人力培訓與留任，以提升兒童重難罕症的照護量能與醫療品質。

重點醫院部分，以完備從周產期到新生兒、兒童的醫療連續性照護為目標，規劃重點醫院分級制度，依醫院周產期及兒科急重症加護醫療能力與量能，獎勵其維運並提升醫療照護品質，並持續辦理周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷、極低及低出生體重兒居家照護，以提供從周產期到新生兒、兒童之連續性醫療照護，提升母嬰健康照護品質。

在基層醫療部分，以落實與強化以兒童為中心的初級照護與健康管理為目的，逐步擴大幼兒專責醫師制度照護範圍，新生兒全數納入幼兒專責醫師制度照顧，藉由醫療體系與公共衛生體系及社福體系連結，提升幼兒整體健康照護，另持續提升兒童發展篩檢異常發現及聯合發展評估服務效能，並納入嬰幼口腔照護、兒童事故傷害防制、兒童肥胖防治等不同面向照護服務。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法