健康網》未滿2歲寶寶慎用脹氣膏 「它」恐致癲癇、呼吸不良

醫師表示，薄荷醇與類似物質具有神經抑制作用，如果藉此作用抑制哭泣，對嬰兒健康並無助益；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕遇到嬰兒腸絞痛，不少爸媽會抹含有「薄荷醇」成分的脹氣膏在孩子腹部，希望減緩不適。不過醫師黃士倫整理醫學建議指出，嬰幼兒腹脹的原因很多，不需要使用薄荷醇與類似物質，其療效未經研究證實。尤其未滿2歲嬰幼兒，常引起嚴重不良反應，若過量使用薄荷醇與類似物質，可能引起嬰幼兒癲癇、意識障礙、呼吸抑制等神經不良反應。

薄荷醇具清涼止癢 抗菌多功效

彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文彙整台灣兒科醫學會資料指出，薄荷醇（menthol）又名薄荷腦，俗稱薄荷油，為薄荷（peppermint）、綠薄荷（spearmint）所含揮發油的主成分的成分。自然界的薄荷屬（Mentha genus）植物大多含有此成分，類似物質包括樟腦、桉樹醇、尤加利樹的精油等。

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因為具有芳香與清涼作用，這類物質被大量運用於藥物、化妝品、菸品、酒類、茶、殺蟲劑、清潔劑、糖果、口香糖、牙膏、漱口水、洗髮精、肥皂、精油中，其藥理作用包括清涼、止癢、止痛、抗黴菌、抗細菌、抑制發炎、促進膽汁分泌、放鬆平滑肌、抑制神經系統等。

醫師提醒，未滿2歲不建議使用薄荷相關製品。（圖取自freepik）

塗抹鼻孔、臉部、胸部 較容易引起危險

黃士倫說明，薄荷醇與類似物質，對神經系統有抑制作用，有些嬰幼兒過量使用，引起呼吸停止等嚴重不良反應的報告。內服或塗抹於鼻孔、臉部、胸部時，進入中樞神經系統的藥量較多，比較容易引起危險。

嬰幼兒腹脹的原因很多，最常見的原因是生理性腹部突出，應請兒科專科醫師診視原因，不宜使用沒有實證療效的藥物。薄荷醇與類似物質的藥理作用，為放鬆平滑肌，理論上反而會抑制腸胃道蠕動。

抑制哭泣先靠安撫 薄荷醇無助健康

他也提到，嬰兒腹絞痛常發生於1到4個月嬰兒，發作時的強烈哭泣原因不明，需要由兒科專科醫師檢查是否有特殊疾病。如果檢查正常，則為嬰兒發展時期的一種常見生理反應，成人的安撫常能有效抑制哭泣。薄荷醇與類似物質具有神經抑制作用，如果藉此作用抑制哭泣，對嬰兒健康並無助益。

而薄荷醇與類似物質，在未滿2歲嬰幼兒的嚴重不良反應報告較多，根據台灣食品藥物管理署的規定，嬰兒及2歲以下之兒童，禁止使用這類物質的吸入劑、擦劑及滴鼻劑。這類物質缺乏在孕婦與授乳時的安全性資料，因為潛在的風險，所以不建議使用。文獻上曾有蠶豆症（葡萄糖-6-酸鹽去氫酶缺乏症）者使用後出現溶血性貧血的報告，兒童特別需要注意。

針對薄荷醇，學會給出3建議：



●嬰幼兒腹脹的原因包括腹部疾病、生病時腸胃道蠕動減少、遺傳體質等，不需要使用薄荷醇與類似物質，其療效亦未經研究證實。

●嬰兒腹絞痛原因不明，最有效的處置方式是成人的安撫，不需要使用薄荷醇與類似物質，其療效亦未經研究證實。

●以薄荷醇與類似物質為主要藥理成分的產品，無論內服或外用，均不建議使用於未滿2歲之嬰幼兒、孕婦、授乳婦女、有痙攣病史者、嚴重胃食道逆流與裂孔疝氣病人、膽囊炎、膽結石、膽道阻塞、嚴重肝功能異常病人。尤其內服或塗抹於鼻孔、臉部、胸部：

並提醒，以薄荷醇與類似物質為主要藥理成分的產品，照顧者應被告知，哪一些為常見含有薄荷醇與類似物質的產品，並瞭解其可能風險。

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