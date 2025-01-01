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突破少子化！最年輕縣市「新竹縣」 中午前喜迎18位元旦寶寶

2025/01/01 16:10

新竹縣長楊文科（右2）今天前往東元綜合醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院探視產家與新生兒，祝福新生兒平安健康！（記者廖雪茹攝）

新竹縣長楊文科（右2）今天前往東元綜合醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院探視產家與新生兒，祝福新生兒平安健康！（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕迎接2025年元旦，新竹縣截至今（1日）下午2點止，共有18位元旦寶寶誕生。截至今天下午2點為止，新竹縣共誕生了18位元旦寶寶，其中男寶寶11位、女寶寶7位，分別是東元綜合醫院4位；中國醫藥大學新竹附設醫院5位；天主教仁慈醫院1位；竹仁婦幼診所1位；育禾婦幼診所7位。另外共有9位媽媽待產中。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣突破少子化逆勢，在淨遷入人數以及人口增加數，都是非六都最高，截至2024年11月總人口數已突破59萬4100人，縣民平均年齡僅40.86歲，為全國最年輕的縣市。

楊文科在社會處長陳欣怡、衛生局長殷東成的陪同下，前往東元綜合醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院探視產家與新生兒，祝福新生兒，並致贈金飾禮盒、育兒禮袋及母嬰禮品，獻上誠摯的關心與祝福。

中醫大新竹附醫截至今天上午9點半為止，一共出生5位元旦寶寶，1男4女都是自然產，第一位來報到的男寶寶，在凌晨01:55誕生，重約3320公克。何姓產婦表示，兩胎均在中醫大生產，二寶於元旦凌晨近2點自然產誕生；由於已經快滿40周，也有預感「快生了」，沒想到寶寶真的自己選日子、在元旦出生。

東元醫院今日凌晨0點58分喜迎首位報到的元旦寶寶；接著2點8分再誕生男嬰，是父母的第三個寶寶；第三位女嬰3點42分出生；第四位男寶寶11點9分順產；另有兩名產婦待產中。

楊文科表示，新竹縣設有新生兒營養補助，符合相關條件者，第一胎補助新台幣1萬元、第二胎2萬元、第三胎以上5萬元；雙胞胎3萬元、三胞胎以上10萬元，另有未滿2歲兒童育兒津貼、準公共化托育補助，並持續布建公共托育家園與公設民營托嬰中心，鼓勵民眾多多生養。

楊文科也說，縣府會當家長育兒後盾，從新生兒開始，衛生局推廣母乳哺育，輔導7家接生醫療院所、9家產後護理之家辦理孕產婦母乳哺育技能課程，提升母乳哺育成功率，另於竹北、竹東、湖口、新豐4大鄉鎮市衛生所每月辦理1場次母乳支持團體聚會，藉由定期衛教課程提供產婦媽媽哺餵識能及技巧。

另外楊文科也提醒新生兒家長，聽力是語言發展的開端，新生兒聽力篩檢把握關鍵黃金期：出生「1個月內」完成篩檢、「3個月內」完成確診，一經確診應於「6個月齡前」開始配戴聽覺輔具與接受聽語療育，早期發現早期療育，增進孩子的發展。

新竹縣長楊文科（後排左2）今天前往東元綜合醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院探視產家與新生兒，祝福新生兒平安健康！（記者廖雪茹攝）

新竹縣長楊文科（後排左2）今天前往東元綜合醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院探視產家與新生兒，祝福新生兒平安健康！（記者廖雪茹攝）

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