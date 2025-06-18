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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》屁味濃是大腸健康警訊 4招讓腸道「不鬧脾氣」

2025/06/18 21:10

健康網》屁味濃是大腸健康警訊 4招讓腸道「不鬧脾氣」

醫師表示，如果屁味真的很濃、持續很久、有血便等，都代表有健康警訊，建議要做大腸鏡檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕放屁「噗噗噗」放不停，一天中到底放多少個屁才算正常呢？高雄馨語診所直腸外科主治醫師黃郁純指出，一個人每天正常的放屁數量應該是10到15個，超過數量有可能是吃了太多會產氣的食物。他提醒，如果屁味真的很濃、持續很久、有血便，或是肚子痛很久，都代表有健康警訊，建議要做大腸鏡檢查。

衛福部公布去年國人死因統計，10大死因由「癌症」蟬聯43年首位；其中10大癌症死亡率之中，以結腸、直腸和肛門癌位居第3名，因此廣受民眾關注。

黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文指出，一個人正常狀況下，一天有10到15個屁。因為吃東西時會連同空氣一起吃下肚，或是有些食物會產氣。如果放屁的數量超過正常值，代表自己吃了太多容易產氣的食物。

黃郁純說明，吃進含有比較多蛋白質類，或者是高油脂的食物，經過消化之後，氮化合物比較多，味道會比較臭。如果蔬菜吃得多，味道就不會那麼濃。一旦屁味真的很濃，加上持續很久，又有血便，或是肚子痛很久，這些都是警訊，建議要做大腸鏡檢查，進一步了解身體的現況，以減少大腸癌的發生。

黃郁純進一步說，屁的味道透露腸胃的健康狀況，正常的屁幾乎沒味道，但如果自己的屁開始出現「臭雞蛋味、瓦斯味、腐肉味」，不要忽略了可能是身體發出的3個警訊：

●腸道菌失衡，壞菌太多、好菌太少

●飲食太油太甜，或是高蛋白吃太多

●更嚴重的話，可能是腸道發炎或腫瘤的前兆 

如何改善臭屁困擾？黃郁純提出了以下4招改善建議：

1.少吃油炸、加工食物、乳製品

2.每天補一點膳食纖維，例如蔬菜、水果、全穀類

3.選對「好菌」，例如LGG、BB-12 這種有研究支持的益生菌

4.喝水夠、作息穩、腸胃才會乖乖不鬧脾氣

黃郁純說，一旦出現臭屁不斷與體重突然變輕，同時有腹痛、嘔吐，或排便異常像是顏色、形狀、頻率怪怪的，如果有這些情況，記得儘早找醫師檢查不要害羞 照顧腸胃，從留意身體狀況開始。

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