健康網》年輕人也會失智 研究：5項代謝異常全中 風險增近7成

醫師指出，若有腰圍過粗、高血壓、高血糖、三酸甘油酯偏高、好膽固醇偏低，5指標中的3項，即患代謝症候群；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕失智症並非長者專利，年輕人也要注意！內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，65歲以前發作者稱為早發性失智（Young-Onset Dementia，簡稱YOD）。有研究發現，若同時有腰圍過粗、高血壓、高血糖、三酸甘油酯偏高、好膽固醇偏低等健康問題者，失智風險是比健康者高出近70%，呼籲改善生活方式，遠離疾病。

符合5項中的3項即是代謝症候群

何謂代謝症候群（Metabolic Syndrome）？蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文說明，只要符合下述5項中的3項，就會被視為代謝症候群，包括：腰圍過粗（腹部肥胖）、高血壓、高血糖、三酸甘油酯偏高、好膽固醇（HDL）偏低。

請繼續往下閱讀...

蔡明劼引述今年5月的《神經學》期刊中，1篇針對近200萬名韓國中年人的大型研究發現，代謝症候群是早發性失智的重要危險因子。研究顯示，有代謝症候群者罹患早發性失智的風險增加24%、阿茲海默症（AD）風險增加12%、血管性失智（VaD）風險則增加了21%。尤其當5項代謝異常問題全中時，失智風險更是比健康者高出近70%。

研究也指出，不同性別有不同的危險重點，對男性而言，高血壓的影響特別大；相對地，對女性來說，腹部肥胖（腰圍過粗）與失智的關聯更強。

代謝異常容易使大腦提早退化，蔡明劼解釋，首先，高血糖、胰島素阻抗會造成腦部慢性發炎，促進類澱粉蛋白堆積，影響記憶與思考功能；再來，高血壓會讓腦血管受損，形成微小中風或白質病變，增加血管性失智的風險；肥胖則與慢性發炎、荷爾蒙失衡有關，特別是女性，腹部肥胖與失智風險更密切相關。

研究發現，代謝症候群是早發性失智的重要危險因子；情境照。（圖取自photoAC）

遠離早發性失智 日常注意4件事

​蔡明劼建議，想要預防早發性失智，日常務必做到以下4件事，並強調，失智症不是老年人的專利，中年生活習慣，決定未來大腦健康。尤其是腰圍過粗、血糖過高、三酸甘油酯太高的朋友，更應該特別留意。提早預防、控制代謝健康，不僅能預防心臟和腎臟疾病，更是為了保護記憶與思考能力，讓大腦活到老、用到老：

1.控制體重：避免肥胖，尤其是腹部肥胖，建議男、女性腰圍應分別小於90公分、80公分。

​2.穩定血糖：飲食上，應避免攝取過多糖分與精緻加工澱粉，防止血糖暴衝。除此之外，適度運動也減少胰島素阻抗。

​3.規律運動：運動不僅有助控制血壓、血糖、血脂與體重，同時也促進腦部血流，有助延緩認知老化。

​4.戒菸限酒、良好睡眠、保持心理健康：憂鬱症、失眠、慢性壓力也會加速大腦退化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法