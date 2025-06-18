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健康 > 杏林動態

南台首部達文西微創單孔手術系統 首例成功攝護腺切除

2025/06/18 14:07

高雄長庚醫院引進南台第1台達文西微創單孔手術系統，順利為攝護腺癌病人完成手術，達文西機器人手術中心主任王弘仁說明手術過程與特色。（記者黃良傑攝）

高雄長庚醫院引進南台第1台達文西微創單孔手術系統，順利為攝護腺癌病人完成手術，達文西機器人手術中心主任王弘仁說明手術過程與特色。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄66歲葉姓男子近幾個月因頻尿與夜尿至門診求診，檢查發現攝護腺特異抗原（PSA）升高，攝護腺切片確診早期攝護腺癌，高雄長庚醫院啓動南部首台達文西單孔SP系統，採腹腔外根除性攝護腺切除手術，手術順利完成，未放置引流管，病人恢復良好，術後第一天即恢復進食並可下床活動。

達文西單孔手術系統於今（2025）年5月才獲衛生福利部許可上市，葉男成為南台灣達文西單孔手術成功的第一例，高長表示正式啓用單孔系統前，必須經過嚴謹的臨床試驗，達文西手術中心主任王弘仁自2023年9月起，成功完成10例臨床試驗，運用達文西單孔機械手臂腹腔外根除性攝護腺切除手術。

王弘仁表示，病患葉男具右側腦中風病史，並有高血壓、血脂異常、腦血管硬化等慢性病史，檢查顯示腫瘤侷限於攝護腺右側區域，未見囊外侵犯或精囊侵犯，屬於二期，評估後安排新引進的達文西單孔機械手臂系統；單孔手術系統（da Vinci SP）為目前微創手術領域新科技，透過單一切口約2.5至3公分，即可完成多項高難度手術，目前尚未納入健保，醫界正積極爭取中。

單孔式相較於傳統多孔式系統，採單一機械手臂內整合三支雙關節手術器械及一支可彎式3D高畫質內視鏡，所有器械透過單一套管進入病患體內，醫師可透過控制台直覺式操作，在有限空間內精準執行複雜手術，並有效減少病患手術傷口數量，降低術後疼痛，縮短住院與恢復時間，提供患者更安全、微創、舒適的治療選擇

王弘仁指出，目前嘉義（含）以南大型醫療院所，只有高雄長庚引進，應用於泌尿科、耳鼻喉科、一般外科、胸腔外科、婦產科及大腸直腸外科等多個專科醫療上。

高長臨床統計5成病人術後兩週即恢復尿控，高達9成病人術後一個月內完全無漏尿情形，約9成病人術後無需放置引流管，術後傷口疼痛感明顯低於傳統多孔達文西手術，高長副院長陳武福也宣布這兩類型達文西微創手術，已成功完成超過4000例，Al醫療成熟邁前。

高雄長庚醫院引進南台第1台達文西微創單孔手術系統。（高雄長庚提供）

高雄長庚醫院引進南台第1台達文西微創單孔手術系統。（高雄長庚提供）

達文西單孔手術系統於今年5月才獲衛生福利部許可上市，葉男成為南台灣達文西單孔手術成功的第一例，僅一處手術切口（紅圈），有效減少病患手術傷口數量，降低術後疼痛，縮短住院與恢復時間。（高雄長庚提供）

達文西單孔手術系統於今年5月才獲衛生福利部許可上市，葉男成為南台灣達文西單孔手術成功的第一例，僅一處手術切口（紅圈），有效減少病患手術傷口數量，降低術後疼痛，縮短住院與恢復時間。（高雄長庚提供）

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