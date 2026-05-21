長庚8院區通過國際認證 人體研究受試者保護再獲5年肯定

張毓翰教授（左2起）、名譽院長謝燦堂、主委程文俊、 美國人體研究受試者保護認證協會執行長ELYSE SUMMERS及執行長鍾蕙如等人於美國底特律現場合影。（長庚醫院提供）

〔記者羅碧／台北報導〕長庚醫療體系人體研究治理成果再獲國際肯定！長庚醫療體系於5月19日至21日赴美國底特律，出席美國臨床研究受試者保護評鑑協會（AAHRPP）25週年年會暨授證典禮，並獲頒「Full Reaccreditation（完全續認證）」，認證效期5年，代表人體研究受試者保護、研究倫理及制度治理機制再度通過國際專業機構檢驗。

長庚醫療體系表示，AAHRPP為國際重要的人體研究受試者保護認證機構，評鑑內容涵蓋受試者安全、倫理審查獨立性、研究管理與利益衝突機制等面向。此次順利完成續認證，象徵長庚人體研究制度已符合國際標準，也意味民眾未來參與長庚相關臨床研究時，可獲得一致且完整的權益保障。

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長庚決策委員會主委程文俊（左）與美國人體研究受試者保護認證協會執行長ELYSE SUMMERS （右）授證 後合影。（長庚醫院提供）

此次認證涵蓋林口、台北、基隆、桃園、土城、嘉義、高雄等共8個長庚研究機構，為國內少見以完整醫療體系模式共同取得國際認證。長庚指出，各院區雖規模、地理位置及專科特色不同，但皆採一致的受試者保護與研究治理架構，包含人體試驗倫理委員會（IRB）審查、研究遵從管理及利益衝突審議等核心制度，以確保研究品質與執行標準一致。

除授證外，長庚團隊也參與本屆AAHRPP年會，與來自北美、歐洲及亞太地區研究機構交流最新研究治理趨勢。今年議題涵蓋受試者補償倫理、資源有限情境下的制度維持，以及人工智慧與新興科技發展帶來的研究倫理挑戰。

此次由長庚決策委員會主任委員程文俊率團出席，成員包括人體試驗倫理委員會主席謝燦堂名譽院長、執行秘書張毓翰教授及行政中心執行長鍾蕙如等人，希望透過國際交流，作為未來優化研究管理制度的重要參考。

程文俊表示，在董事長王瑞慧長期支持醫療研究發展、提升臨床照護品質及推動受試者保護管理下，長庚自2017年導入AAHRPP認證制度，持續透過標準作業流程、跨院區制度管理及定期品質監測，強化人體研究治理與受試者保護機制。

程文俊強調，人體研究推動必須建立在保障受試者安全與權益的前提下，制度化與標準化管理是維持研究品質的重要基礎；未來也將持續深化研究倫理治理與受試者保護制度，確保每項人體研究皆建立在尊重受試者權益與研究安全的核心價值上，並持續與國際接軌，提升台灣臨床研究品質與民眾信任。

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