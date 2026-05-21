健康網》多種呼吸道疾病並行！ 醫：季節界線模糊 高風險族群更要警覺

醫師提醒，後疫情時代，呼吸道疾病的病毒並不會消失，民眾不宜掉以輕心。尤其高風險族群應把握3個原則：依建議接種疫苗、出現症狀及早就醫、由醫師評估篩檢與用藥；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人都有類似經驗：明明感冒才剛好，隔沒多久又咳嗽、喉嚨痛，像是又病了一輪。台中榮總感染科主任劉伯瑜表示，後疫情時代呼吸道病毒的流行樣貌比過去更複雜，民眾感受到的「感冒反覆來」，有時並非同一次感染拖很久，而是短時間內接連感染不同病毒。近期國內社區呼吸道病原仍以流感病毒為主，A型與B型共同流行；新冠疫情則受變異株與國際疫情變化牽動，流行節奏與傳統流感不同。台大醫院小兒部感染科醫師呂俊毅提醒，面對病毒全年化，免疫不全、心肺疾病等高風險族群，若發燒拖超過數天未改善，或出現咳嗽惡化、喘、胸悶、呼吸困難等症狀，都可能是警訊，應儘速尋求醫療評估。

變異株仍是新冠疫情的關鍵變數，重複感染不能輕忽

劉伯瑜表示，相較於流感仍帶有較明顯的季節性，新冠疫情更常受變異株驅動。只要出現傳播力較強或免疫逃脫能力較高的新分支，即使初期病例不多，也可能在短時間內推升疫情。因此，持續監測病毒變化、及早辨識高風險族群，仍是後疫情時代的重要課題。

請繼續往下閱讀...

對於「感染過就有保護力」的想法，劉伯瑜表示，仍然需要審慎看待，無論是先前感染或接種較早期疫苗所產生的免疫保護，都會隨時間逐漸衰退；目前國內新冠重症個案，仍以65歲以上長者與具慢性病史者為主。對高風險族群而言，與其將過去的感染視為長期保護傘，不如依現行建議補足保護力。

呂俊毅直言「確診過就不會再感染」的觀念不能一體適用，雖然感染後會產生一定免疫力，再次感染時症狀通常較輕，但由於病毒持續演化，反覆感染屬於常見情形，病毒演化無法預測，會不會在何時產生更嚴重的病毒，現在也不敢排除可能性。因此，接種疫苗、維持勤洗手、戴口罩等衛生習慣仍是重要保護措施。

劉伯瑜表示，以目前台灣接種政策來看，流感疫苗仍依年度公費計畫對象與時程實施。公費新冠疫苗已擴大提供滿6個月以上尚未接種本季新冠疫苗的民眾接種。至於RSV疫苗，目前國內核准適用於60歲以上成人，另有產品提供懷孕婦女接種，現階段以經醫師評估後自費接種為主。

高風險族群因應之道：「精準防疫、對症處置」

呂俊毅表示，高風險族群除長者外，也包含包括免疫不全、心肺疾病等慢性心肺疾病族群，感染後易出現重症。大部分的呼吸道病毒感染的重症都是肺炎合併呼吸衰竭，若發燒拖超過數天未改善，或出現咳嗽惡化、喘、胸悶、呼吸困難等症狀，都可能是警訊，應儘速尋求醫療評估。

若要降低前述重症與死亡風險，呂俊毅強調「精準防疫、對症處置」是關鍵做法之一。若高風險族群無法透過補足免疫力來降低風險，快速辨識並及時投予抗病毒藥物也是關鍵；不論是流感或新冠病毒，投藥時機越早，效果越顯著，至於尚無特效藥的病毒，則需仰賴支持療法與身體調養。

劉伯瑜提醒，抗病毒藥物講求時機。以新冠為例，症狀開始後72小時內使用效果最好。用藥後也應依醫囑完成療程，不宜自行增減藥量。新冠抗病毒藥物屬處方藥，也不建議民眾自行準備或任意使用。

最後，兩位醫師也紛紛提醒，後疫情時代，呼吸道疾病的病毒並不會消失，各種病原也可能在不同時段於社區中並行，民眾不宜掉以輕心。尤其高風險族群應把握三個原則：依建議接種疫苗、出現症狀及早就醫、由醫師評估篩檢與用藥。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法