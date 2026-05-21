23歲聲樂生長期打鼾、睡眠窒息 達文西微創手術助重拾自信歌聲

23歲聲樂生長期打鼾、睡眠窒息，經達文西微創手術助重拾好眠與自信歌聲。（院方提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一名23歲聲樂專業學生，長期受到睡眠呼吸中止症困擾。夜間嚴重打鼾、睡眠品質極差，白天經常精神不濟，即使長期依賴安眠藥，仍無法真正改善睡眠狀況。更讓他困擾的是，睡眠時多次出現張口呼吸與窒息感，甚至影響到專業演唱時的換氣與聲樂表現。新竹馬偕紀念醫院耳鼻喉頭頸外科李翊豪醫師診斷後確認患者為中度阻塞型睡眠呼吸中止症，且原因來自顎咽部及舌根部扁桃腺肥大，導致睡眠時呼吸道空間受限。

他表示，睡眠呼吸中止症並不只是單純打鼾，若呼吸道在睡眠時反覆阻塞，可能造成夜間缺氧、睡眠中斷，進而影響白天精神、專注力與生活品質。患者的阻塞位置位於顎咽及舌根等較深層區域，經評估後採用達文西機械手臂輔助微創手術，精準切除造成阻塞的多餘軟組織，改善呼吸道通暢度。

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達文西手術系統具備放大且清晰的3D立體視野，可協助醫師在深層且狹窄的口咽及舌根區域進行精細操作。相較傳統手術，達文西機械手臂能提升操作靈活度，協助醫師兼顧組織切除與止血，降低周邊組織傷害，並有助於術後恢復。

術後患者恢復良好，未出現明顯併發症。經術後六個月追蹤，患者的睡眠呼吸中止指數已大幅下降至正常範圍，打鼾、夜間窒息感與白天疲倦等情形皆明顯改善。

患者分享：「這是我第一次感受到什麼叫做『中氣十足』。睡眠品質有很大的改善，不只睡覺時打呼聲消失，白天精神也變得更好，對聲樂表現也更有信心。」

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