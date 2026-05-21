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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》靠咖啡提神怕心悸 專家推這飲品醒腦又放鬆

2026/05/21 12:23

食農專家韋恩指出，許多人日常習慣飲用咖啡提神，但喝完咖啡容易心跳加速、焦慮；示意圖。（圖取自freepik）

食農專家韋恩指出，許多人日常習慣飲用咖啡提神，但喝完咖啡容易心跳加速、焦慮；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕茶和咖啡都含有咖啡因，許多人日常也都習慣飲用提神，喝完卻讓人感覺大不同。食農專家韋恩指出，很多人喝完茶之後感覺清醒而平靜，喝完咖啡卻容易心跳加速、焦慮。這個差異可能來自茶中特有的胺基酸「茶胺酸」（L-theanine）。

韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」發文表示，茶胺酸在1950年由日本京都府茶業研究所的研究員，從玉露綠茶裡首次分離出來，也是茶特有的甘味來源，自然界幾乎只存在於茶樹中。它的特別之處，在於可以穿透血腦屏障直接進入大腦，影響中樞神經系統。

韋恩表示，服用50毫克茶胺酸約40至50分鐘後，腦波中的Alpha波會明顯提升。Alpha波代表的是大腦放鬆而清醒的狀態，就是冥想、專注工作時的狀態，而不是睡前的昏沉狀態。紐西蘭奧塔哥大學的人體實驗顯示，攝取茶胺酸後，焦慮感降低、生理疲勞感減少、心跳也同步下降，說明交感神經的過度興奮被有效抑制。

韋恩說明，茶胺酸與咖啡因同時存在時，產生加乘效果。咖啡因會提升警覺性，茶胺酸則緩和咖啡因帶來的緊繃與焦慮感，兩者搭配下，有助大腦保持清醒專注，同時不會過度亢奮，這也是抹茶或玉露等茶胺酸含量較高的茶，讓人感覺提神卻平靜的原因。

食農專家韋恩指出，很多人喝完茶之後，感覺清醒而平靜，可能來自茶中特有的茶胺酸與咖啡因加乘效果；示意圖。（圖取自freepik）

食農專家韋恩指出，很多人喝完茶之後，感覺清醒而平靜，可能來自茶中特有的茶胺酸與咖啡因加乘效果；示意圖。（圖取自freepik）

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