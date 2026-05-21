自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

2024年基隆港老鼠就有漢他病毒 謝國樑：嚴查船「防鼠盾」漏洞

2026/05/21 13:22

基隆市長謝國樑、秘書長謝孝昆今天（21日）連袂召開記者會，說明防鼠作為。（記者俞肇福攝）

基隆市長謝國樑、秘書長謝孝昆今天（21日）連袂召開記者會，說明防鼠作為。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑今天（21日）引用調查數據，指基隆港區捕獲的鼠隻有一定比例帶原漢他病毒，顯示漢他病毒長期存在於環境中，並非最近才出現，呼籲市民注意環境與自身安全。基隆市政府祕書長謝孝昆表示，防鼠是一項中長期的環境整治工作，市府將針對港區檢疫、社區防鼠以及市場清潔消毒等方向強化管理，希望透過多管齊下，強化鼠患防治的效果。

基隆市政府今天（21日）舉行跨局處防鼠患專案會議，會後由謝國樑、謝孝昆對外說明。謝孝昆說，基市府20日起開始發放防鼠誘餌，各區公所截至目前已發放127包。另外，針對民眾通報防治鼠患的需求，基隆市動物保護防疫所（簡稱動保所）委由病媒防治專業工會派工，由專業技師提供到府服務，現已建立起里長、區公所、動保所與市府層級間緊密且暢通的合作管道。

謝孝昆強調，民眾透過1999專線檢舉、因環境髒亂導致老鼠到處橫行，基隆市府將加強執法力道。若經查獲違反《食品衛生管理法》、《廢棄物清理法》或《零售市場管理條例》中，關於食品良好衛生規範與環境整潔等相關情況，市府將依法嚴格開罰，絕不寬貸。

謝國樑指出，雖然目前國內發現的漢他病毒感染個案，都屬於不會人傳人，但考量基隆是國際港，也需防範國際船舶引進其他病毒株，為此，市府依據《傳染病防治法》及港埠檢疫規則，加強港區巡視，針對未縣掛防鼠盾的船隻，市府將依規定，由衛生局或建請中央予以裁罰。

謝國樑指出，依2023年到2025年的長期監測資料，基隆港區每月於20處固定點位捕獲的鼠隻中，確實有一定比率帶有漢他病毒，顯示病毒長期存在於環境中。他指出，防鼠是中長期的環境整治工作，呼籲所有攤商、民眾與社區共同配合，唯有全民具備正確防疫觀念並維持環境整潔，才能讓防鼠工作取得最大成效。

防鼠盾是防止陸地老鼠跑入船上甲板，或船上老鼠跑入港區。（記者俞肇福攝）

防鼠盾是防止陸地老鼠跑入船上甲板，或船上老鼠跑入港區。（記者俞肇福攝）

防鼠盾是防止陸地老鼠跑入船上甲板，或船上老鼠跑入港區。（記者俞肇福攝）

防鼠盾是防止陸地老鼠跑入船上甲板，或船上老鼠跑入港區。（記者俞肇福攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中