2024年基隆港老鼠就有漢他病毒 謝國樑：嚴查船「防鼠盾」漏洞

基隆市長謝國樑、秘書長謝孝昆今天（21日）連袂召開記者會，說明防鼠作為。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑今天（21日）引用調查數據，指基隆港區捕獲的鼠隻有一定比例帶原漢他病毒，顯示漢他病毒長期存在於環境中，並非最近才出現，呼籲市民注意環境與自身安全。基隆市政府祕書長謝孝昆表示，防鼠是一項中長期的環境整治工作，市府將針對港區檢疫、社區防鼠以及市場清潔消毒等方向強化管理，希望透過多管齊下，強化鼠患防治的效果。

基隆市政府今天（21日）舉行跨局處防鼠患專案會議，會後由謝國樑、謝孝昆對外說明。謝孝昆說，基市府20日起開始發放防鼠誘餌，各區公所截至目前已發放127包。另外，針對民眾通報防治鼠患的需求，基隆市動物保護防疫所（簡稱動保所）委由病媒防治專業工會派工，由專業技師提供到府服務，現已建立起里長、區公所、動保所與市府層級間緊密且暢通的合作管道。

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謝孝昆強調，民眾透過1999專線檢舉、因環境髒亂導致老鼠到處橫行，基隆市府將加強執法力道。若經查獲違反《食品衛生管理法》、《廢棄物清理法》或《零售市場管理條例》中，關於食品良好衛生規範與環境整潔等相關情況，市府將依法嚴格開罰，絕不寬貸。

謝國樑指出，雖然目前國內發現的漢他病毒感染個案，都屬於不會人傳人，但考量基隆是國際港，也需防範國際船舶引進其他病毒株，為此，市府依據《傳染病防治法》及港埠檢疫規則，加強港區巡視，針對未縣掛防鼠盾的船隻，市府將依規定，由衛生局或建請中央予以裁罰。

謝國樑指出，依2023年到2025年的長期監測資料，基隆港區每月於20處固定點位捕獲的鼠隻中，確實有一定比率帶有漢他病毒，顯示病毒長期存在於環境中。他指出，防鼠是中長期的環境整治工作，呼籲所有攤商、民眾與社區共同配合，唯有全民具備正確防疫觀念並維持環境整潔，才能讓防鼠工作取得最大成效。

防鼠盾是防止陸地老鼠跑入船上甲板，或船上老鼠跑入港區。（記者俞肇福攝）

防鼠盾是防止陸地老鼠跑入船上甲板，或船上老鼠跑入港區。（記者俞肇福攝）

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