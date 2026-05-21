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健康網》7歲金鐘兒童主持人馡馡驟逝！ 醫警：壞死性腦病變4症狀快送醫

2026/05/21 11:47

7歲金鐘得主黃婼馡因急性壞死性腦病變，不幸驟逝。（翻攝自臉書）

7歲金鐘得主黃婼馡因急性壞死性腦病變，不幸驟逝。（翻攝自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕娛樂圈傳出心痛噩耗！去年與媽媽詹明芫共同奪下第60屆金鐘獎兒童節目主持人獎的7歲小童星黃婼馡（馡馡），驚傳今年3月因急性壞死性腦病變，不幸驟逝，讓親友深感不捨。精準預防醫學會理事長張家銘曾指出，兒童急性壞死性腦病變是身體為抵抗病毒，誤攻健康腦部所引發的免疫風暴，提醒若孩子出現高燒40度、精神萎靡、嘔吐、抽搐等警訊，務必提高警覺儘速送醫。

詹明芫於社群發文，沉痛回憶發病過程。馡馡於今年3月2日開始出現反覆高燒，最高溫甚至飆到41度。由於驚覺不對勁，第二天晚上便緊急送往急診。詹明芫表示，馡馡住院後仍持續反覆高燒，但意識清醒、還能聊天說笑、看卡通、下床走路。「直到第三天下午突然抽搐，趕緊請護理師來看，直接被推進ICU，沒多久就插管，最後還是離開了我們……。」

張家銘曾於臉書粉專發文指出，免疫系統原本是身體的防衛軍，但當免疫系統失控時，會把自己的身體當成敵人來攻擊。急性壞死性腦病變本質上就是一場嚴重的細胞激素風暴（cytokine storm），這些化學物質不僅攻擊病毒，還會誤傷身體健康的組織，特別是腦部，造成嚴重發炎、水腫，甚至神經細胞壞死。

張家銘進一步說明，急性壞死性腦病變其實就是這場免疫風暴的極端表現。當孩子的免疫系統過度反應，最終攻擊的不是病毒，而是自己的大腦。他並強調，急性壞死性腦病變最可怕的地方在於它的「速度」，許多家長可能會覺得孩子發燒、嗜睡應該是正常的感冒症狀，提醒孩子若出現以下情況，務必提高警覺：

•發燒超過40度且不退。

•精神萎靡、對外界反應變慢。

•持續嘔吐，甚至無法清醒。

•開始抽搐或四肢無力。

張家銘強調，這些症狀可能代表免疫風暴正在爆發，一旦錯過黃金治療期，孩子的腦部恐會遭受不可逆的損害，家長須提高警覺，並於警訊出現時儘速將孩子送醫，才能能避免免疫風暴侵害。

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