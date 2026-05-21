每50人就有1人有！65歲婦複視竟揪出「2顆顱內大動脈瘤」 醫曝致命危機

光田醫院副院長嚴寶勝副院長說明，陳女採用導管介入性血管栓塞，置入新型密網支架，有效減緩血流進入腦動脈瘤，加速血栓形成，最後封閉動脈瘤，可降低動脈瘤復發機。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕視力模糊出現疊影，別以為只是老花！台中市65歲陳小姐，在一個半月前看東西時，突然出現雙重疊影，經光田醫院眼科醫師初步檢查後，察覺並非單純的眼科疾病，隨即會診神經內科，醫療團隊透過影像檢查後發現陳女腦部內有兩顆大型動脈瘤，使用新型血流導向裝置（又稱密網支架），術後神經壓迫症狀明顯改善。

光田醫院醫療副院長暨影像醫學科醫師嚴寶勝說，顱內動脈瘤如同潛伏性殺手，若沒有症狀難以診斷出來，而複視代表腦神經受到壓迫，陳小姐經過核磁共振檢查發現異狀後，立即安排血管攝影，發現內頸動脈末端腦竟藏著兩顆直徑1.6公分及 0.7公分的大型動脈瘤，造成動眼神經壓迫，

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光田醫院神經內科醫師柯麗櫻表示，陳小姐就醫時症狀輕微，身體方面無其他任何不適，即使顱內動脈瘤如此之大，卻僅有複視的狀況，所以一般民眾不易察覺這些警訊。但若腦壓瞬間升高就可能引發破裂，導致蜘蛛網膜下腔出血。因為病程發展極快，往往在幾小時內就會致命。

根據統計，每50人中就大約有1人患有未破裂的腦動脈瘤。雖然平時靜悄悄，但它潛藏著相當大的危機，一旦動脈瘤破裂，死亡率竟高達40%！腦動脈瘤可發生在任何年齡層，先天血管壁薄弱、高血壓、多囊腎或有家族史者皆是高危險群。體積較大的未破裂動脈瘤，常會壓迫周圍的神經組織，導致頭痛、視力模糊、視物有疊影或肢體功能障礙，應盡速就醫檢查。

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