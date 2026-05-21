自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

每50人就有1人有！65歲婦複視竟揪出「2顆顱內大動脈瘤」 醫曝致命危機

2026/05/21 11:25

光田醫院副院長嚴寶勝副院長說明，陳女採用導管介入性血管栓塞，置入新型密網支架，有效減緩血流進入腦動脈瘤，加速血栓形成，最後封閉動脈瘤，可降低動脈瘤復發機。（記者張軒哲攝）

光田醫院副院長嚴寶勝副院長說明，陳女採用導管介入性血管栓塞，置入新型密網支架，有效減緩血流進入腦動脈瘤，加速血栓形成，最後封閉動脈瘤，可降低動脈瘤復發機。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕視力模糊出現疊影，別以為只是老花！台中市65歲陳小姐，在一個半月前看東西時，突然出現雙重疊影，經光田醫院眼科醫師初步檢查後，察覺並非單純的眼科疾病，隨即會診神經內科，醫療團隊透過影像檢查後發現陳女腦部內有兩顆大型動脈瘤，使用新型血流導向裝置（又稱密網支架），術後神經壓迫症狀明顯改善。

光田醫院醫療副院長暨影像醫學科醫師嚴寶勝說，顱內動脈瘤如同潛伏性殺手，若沒有症狀難以診斷出來，而複視代表腦神經受到壓迫，陳小姐經過核磁共振檢查發現異狀後，立即安排血管攝影，發現內頸動脈末端腦竟藏著兩顆直徑1.6公分及 0.7公分的大型動脈瘤，造成動眼神經壓迫，

光田醫院神經內科醫師柯麗櫻表示，陳小姐就醫時症狀輕微，身體方面無其他任何不適，即使顱內動脈瘤如此之大，卻僅有複視的狀況，所以一般民眾不易察覺這些警訊。但若腦壓瞬間升高就可能引發破裂，導致蜘蛛網膜下腔出血。因為病程發展極快，往往在幾小時內就會致命。

根據統計，每50人中就大約有1人患有未破裂的腦動脈瘤。雖然平時靜悄悄，但它潛藏著相當大的危機，一旦動脈瘤破裂，死亡率竟高達40%！腦動脈瘤可發生在任何年齡層，先天血管壁薄弱、高血壓、多囊腎或有家族史者皆是高危險群。體積較大的未破裂動脈瘤，常會壓迫周圍的神經組織，導致頭痛、視力模糊、視物有疊影或肢體功能障礙，應盡速就醫檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中